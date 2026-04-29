Bicampeona de atletismo denuncia a Puma; cree que sus zapatillas acabaron con su carrera

Steiner, exalumna de la Universidad de Kentucky, firmó un contrato con Puma en julio de 2022. Ese mismo verano, integró los equipos de Estados Unidos que se proclamaron campeones en los relevos 4x100 y 4x400 del World Athletics Championships. Sin embargo, al año siguiente comenzó a sufrir problemas en los pies y, hasta 2025, tuvo que someterse a tres intervenciones quirúrgicas.

Durante la preparación para las pruebas de selección olímpicas de Estados Unidos de 2024, se vio obligada a retirarse de varias competiciones previas al no poder completar los entrenamientos, según informaron medios estadounidenses.

Un año después, Steiner se retiró del atletismo para centrarse en su recuperación. En la demanda, presentada el 24 de abril ante el Tribunal Superior de Massachusetts, alegó que varios modelos de Puma (en concreto, las Deviate Nitro Elite 2 y 3, y las evoSPEED Tokyo Nitro) aumentaban el riesgo de lesión debido a su diseño, que incorpora placas de fibra de carbono y tecnología de espuma Nitro y que ya no puede competir a nivel profesional ni olímpico por ellas, según Front Office Sports.

Steiner, además, alegó que Puma era consciente de los defectos de los productos que hacía que fueran "susceptibles de causar lesiones y daños a los consumidores durante un uso normal y previsible" y que "aumentaban la probabilidad de lesiones en los pies" por "estrés óseo" y que no comunicaron estos defectos ni las lesiones a la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos.

Por ello, reclama una indemnización que incluye gastos médicos, pérdida de ingresos potenciales derivados de su carrera deportiva y compensación por “la pérdida del pleno disfrute de la vida y la desfiguración”.