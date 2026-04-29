Carapaz se pierde el Giro de Italia por retraso en su recuperación: "Es frustrante"

"Para mí es una decepción total, porque el Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño y que esperaba con ilusión. Siempre quiero prepararla de la mejor manera. Cada vez que voy al Giro es un momento muy especial", dijo Carapaz en un comunicado publicado por su escuadra.

"Encontrarme en esta situación es frustrante porque uno le dedica mucho tiempo y ganas, pero al final tengo que priorizar mi salud y seguir adelante. Son cosas para las que no estás preparado. Sacaré lo mejor de esto y continuaré. Estamos a las puertas del Tour. Faltan menos de 70 días para la salida. Quiero hacerlo superbien, prepararme y tratar de conseguir un buen resultado", añadió el medallista de oro olímpico y antiguo ganador de la Maglia Rosa.

El médico jefe del equipo EF Pro Cycling, Jon Greenwell, explicó que la herida de la cirugía a la que se sometió para extirpar un quiste perineal era bastante grande, por lo que la recuperación fue más larga de lo que habían previsto y el tiempo de preparación para el Giro iba a ser demasiado corto.

"En lugar de que participara sin estar al 100 % y con el riesgo de sufrir complicaciones, pensamos que sería más sensato prepararlo bien para el Tour de Francia y asegurarnos de que llegara en las mejores condiciones posibles", señaló Greenwell.

El equipo de Carapaz afirmó que las ambiciones del ecuatoriano para el Tour "siguen siendo altas" y recordó que en el pasado ha ganado una etapa, ha vestido el maillot amarillo y ha subido al podio de la clasificación general, por lo que este año quiere "competir con los mejores en los Pirineos y los Alpes".

"Tenemos que ser claros y mantener los pies en la tierra; en el Tour habrá grandes corredores. Intentaré llegar en mi mejor forma y con lo mejor de nuestro equipo para enfrentarlos", concluyó el ecuatoriano.