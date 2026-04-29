El argentino Nacho Pizarro renueva por un año más con el REBI Cuenca

El jugador argentino, de 36 años, llegó a Cuenca (centro-este de España) en enero de 2022 y se incorporó en un momento delicado de la temporada, cuando el equipo atravesaba dificultades en la primera vuelta.

Su llegada resultó determinante en la reacción del conjunto dirigido entonces por Lidio Jiménez, que firmó una segunda parte de curso notable y logró la clasificación para competición europea.

Con esta renovación, el REBI Cuenca da por cerrada la posición de extremo izquierdo, tras confirmarse también la continuidad de Sergio Antúnez, lo que garantiza la estabilidad en esa demarcación.

La renovación de Pizarro se suma a las ya anunciadas de otros jugadores como Tonicher, Tavares, Barceló, Fede Pizarro, Moscariello, Vinicius y Perbela, además de Arguillas y Aldini, quienes tienen contrato.