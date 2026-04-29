Jueves, 30 de abril de 2026

Madrid. El estadio de Vallecas alberga un encuentro para la historia entre el Rayo y el Estrasburgo, en el que el conjunto de Iñigo Pérez pretende alcanzar un resultado que le haga viajar a Alsacia con opciones de alcanzar la gran final de la Liga Conferencia, mientras que en el Henryk Reyman de Cracovia (Polonia) se enfrentan el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Crystal Palace inglés.

Vancouver (Canadá). La FIFA celebra este jueves su 76º Congreso anual en el Centro de Convenciones de la ciudad canadiense de Vancouver a menos de dos meses para que se dispute, del 11 de junio al 19 de julio, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el primero que contará con 48 selecciones.

Praga. Aunque haya pasado medio siglo desde el legendario penalti 'a lo Panenka', con el que Checoslovaquia ganó la Eurocopa de 1976, este peculiar estilo de ejecutar la pena máxima en el fútbol no ha perdido actualidad ni originalidad: "Un honor que después de 50 años los jugadores lo intenten, todos saben lo que es", asegura en una entrevista a EFE en Praga. Por Gustavo Monge.

Buenos Aires. El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves con la declaración del doctor Colin Campbell, vecino del barrio exclusivo en el que falleció el ídolo y primer médico que acudió al domicilio para realizar maniobras de reanimación.

Madrid. La rusa Mirra Andreeva se enfrenta a la estadounidense Hailey Baptiste, verdugo de la bielorrusa Aryna Sabalewnka, y la checa Linda Noskova o la ucraniana Marta Kostyuk a la austríaca Anastasia Potápova este jueves en las semifinales del cuadro femenino (WTA 1.000) del Mutua Madrid Open.

Ciudad de Panamá. La selección de fútbol de Panamá, dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen, llega al Mundial de 2026 más madura, confiada y respaldada por un proceso sólido, decidida a trascender en la escena internacional y dar un paso adelante en su historia, asegura en una entrevista a EFE el técnico de la roja centroamericana.

- Previa del Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 2026, en el circuito temporal del complejo Hard Rock Stadium. (FOTO)

- NBA. Playoffs (al mejor de siete partidos): Atlanta Hawks-New York Knicks (20.00 GMT), Minesota Timberwolves-Denver Nuggets (20.00), Philadelphia 76ers-Boston Celtics (20.00).

- Euroliga. Cuartos de final. Segundos partidos (al mejor de cinco) (FOTO): Valencia Basket-Panathinaikos (0-1) (FOTO) y Fenerbahce-Zalguiris (1-0) (18.45 GMT) y Olympiacos-Mónaco (1-0) (19.00).

- Tour de Romandía, en Suiza (hasta 3). (FOTO)

- Liga Conferencia. Semifinales, ida (FOTO): Rayo Vallecano-Estrasburgo y Shakhtar-Crystal Palace (19.00 GMT).

- Liga Europa. Semifinales, ida (FOTO): Braga-Friburgo y Nottingham Forest-Aston Villa (19.00 GMT).

- Copa Libertadores. 3ª jornada: Bolívar (Bol)-Fluminense (Bra), Independiente Rivadavia (Arg)-La Guaira (Ven) (22.00 GMT), Corinthians (Bra)-Peñarol (Uru) (00.00), Ind. Medellín (Col)-Cusco (Per) (02.00).

- Copa Sudamericana. 3ª jornada: Carabobo (Ven)-Blooming (Bol) y Vasco (Bra)-Olimpia (Par) (22.00 GMT), Tigre (Arg)-América de Cali (Col) (00.00), Bragantino (Bra)-River Plate (Arg) (00.30) y Alianza Atl. (Per)-Macará (Ecu) (02.00).

- Entrevista con el legendario exfutbolista checo Antonin Panenka, inventor del penalti que lleva su apellido. (FOTO) (VÍDEO)

- 76º Congreso de la FIFA. en Vancouver (Canadá). (FOTO)

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 34ª jornada.

- Panamá. Análisis de la selección de fútbol de Panamá, dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen, con vistas al Mundial de 2026. (FOTO) (VÍDEO)

- Honduras. Se juega completa la fecha 22 del torneo Clausura hondureños con los partidos Olimpia-Platense, Universidad Pedagógica-Motagua, Victoria-Real España, Marathón-Choloma y Olancho-Génesis.

- DP World Tour. Abierto de Turquía, en el National GC de Belek, Antalya (hasta 3).

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3). Semifinales femeninas. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes