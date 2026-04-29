Kostyuk iguala su mejor marca en un WTA 1000

En aquella ocasión la que fue campeona después, la polaca Iga Swiatek, le apartó a Marta Kostyuk de la final de un torneo de este rango que tiene ahora al alcance y que logrará su supera a su rival en el siguiente tramo, la austriaca Anastasis Potapova, que ganó a la checa Karolina Pliskova.

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Kostyuk, 23 del mundo, nunca había jugado con Linda Noskova que nunca ha superado los cuartos de final en Madrid y que se hundió cuando perdió en el desempate el primer set.

La ucraniana rentabilizó su gran momento en su séptima presencia en el WTA 1000 de Madrid que sentenció después de hora y media. Ya el año pasado hizo estuvo incluida entre las ocho mejores pero fue eliminada también por Swiatek.

Ha sellado la jugadora de Ucrania su novena victoria seguida en el circuito tras conquistar el título en Rouen y ganar a jugadoras como la estadounidense Jessica Pegula, quinta del mundo.

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Kostyuk jugará su tercera semifinal del 2026 tras la de Ruan (Francia), que ganó, y la de Brisbane, que perdió frente Aryna Sabalenka en la final. EFE