Liga Nacional de Básquetbol: Ciudad Nueva cae en “La Catedral” contra Amambay

Ciudad Nueva recibió al Deportivo Amambay, las “Águilas del Norte” derrotaron al dueño de casa sin muchos inconvenientes, por el marcador de 80-58, cerrando la cuarta fecha

En cuanto a la continuidad del certamen, este jueves se disputará la quinta fecha basketera.

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El team de la banda roja no consigue salir del fondo de la tabla en este Torneo Apertura. Amambay fue categórico para derrotar al anfitrión en el “Luis Fernández”, despegando a partir del tercer cuarto. Estos fueron los parciales de 20-14, 14-16, 24-13 y 22-12.

* Nueva fecha. Este jueves se disputará íntegramente la quinta fecha del certamen, con estos partidos:

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19:30 Deportivo San José vs. Deportivo Campoalto

20:00 Olimpia Kings vs. Ciudad Nueva

20:00 Colonias Gold vs. San Alfonzo de Minga Guazú

20:30 Félix Pérez Cardozo vs. Deportivo Amambay