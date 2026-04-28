Liga Nacional de Básquetbol cierra su cuarta fecha con un partido

El último partido por el cuarto eslabón del Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol se disputará en la noche de este martes, en “La Catedral” ciudense. El cotejo está marcado para las 20:30.

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Las Águilas del Norte son buenos protagonistas de esta LNB 2026 nuevamente, sin embargo, el club de la banda roja intentará salir del fondo de la tabla de posiciones.

El lunes se disputaron los otros tres partidos por esta fecha, con dos triunfos resaltantes, el de Colonias Gold que visitó a Olimpia Kings y se impuso 88-82, y el de Campoalto en el choque en su casa, contra Félix Pérez Cardozo, con score 84-77.

En el otro partido, San José ganó de local al recibir a San Alfonzo de Minga Guazú por 100-71.

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* Posiciones: Olimpia Kings 9 puntos, San José 7 (*), Colonias Gold 7 (*), Félix Pérez Cardozo 7, Deportivo Campoalto 7, Deportivo Amambay 6 (*), San Alfonzo de Minga Guazú 6, Ciudad Nueva 5 (*).

(*) Un partido menos.

* Próxima fecha. El quinto salto de la LNB será este jueves, con estos partidos:

19:30 Deportivo San José vs. Deportivo Campoalto;

20:00 Olimpia Kings. vs Ciudad Nueva;

20:00 Colonias Gold vs. San Alfonzo de Minga Guazú;

20:30 Féliz Pérez Cardozo vs. Deportivo Amambay.