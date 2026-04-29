Miércoles, 29 de abril de 2026

Madrid. El Rayo Vallecano completa su preparación para el partido de ida de las semifinales de la Liga Conferencia, un duelo histórico para el club madrileño en el que recibirá a un Estrasburgo que ha ido cumpliendo también su sueño tras acabar en cabeza la primera fase y luego superar al Rijeka y al Mainz.

Madrid. El Real Madrid arranca este miércoles su eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel de Tel Aviv con un primer partido de una serie al mejor de cinco condicionado por las limitaciones que acompañan al equipo israelí, que obligarán a disputar los dos encuentros en el Movistar Arena con un aforo restringido y fuertes medidas de seguridad.

Bilbao. Bilbao. El Surne Bilbao Bas​ket busca este miércoles a partir de las 20.00 horas revalidar su título de la Copa FIBA Europa, para lo que tendrán que remontar en Miribilla, en el partido de vuelta de la final, los seis puntos por los que perdió en la ida con el PAOK griego.

Málaga. El Unicaja, en partido adelantado de la jornada trigésima de la Liga Endesa por la clasificación del equipo malagueño para jugar la Final a Cuatro de la Liga de Campeones, se enfrenta este miércoles a un necesitado Dreamland Gran Canaria con el objetivo de refrendar la victoria de la pasada jornada contra el Hiopos Lleida e ir consolidando la clasificación para la fase por el título.

Madrid. El Masters 1.000 de Madrid asiste este miércoles a la cita más esperada, el choque entre la nueva sensación del tenis, el español Rafa Jódar, y el número uno del mundo y primer favorito, el italiano Jannik Sinner, después de que ambos cumplieran con su tarea en sus respectivos compromisos de la cuarta ronda. Información de Santiago Aparicio

Nairobi. El corredor keniano Sabastian Sawe regresa a Kenia, donde se espera un recibimiento multitudinario, tras su gesta el pasado domingo en el maratón de Londres, donde se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en competición oficial en esa prueba deportiva.

Roma. Los organizadores del Giro de Italia presentan este martes en Roma el recorrido de la edición de 2026, que comenzará en Bulgaria el 8 de mayo y terminará en Roma tras la disputa de veintiuna etapas en los que los ciclistas recorrerán un total de 3.459 kilómetros. Información de Carlos Expósito

- Nairobi. El corredor keniano Sabastian Sawe regresa a Kenia, donde se espera un recibimiento multitudinario, tras su gesta el pasado domingo en el maratón de Londres, donde se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en competición oficial en esa prueba deportiva. (FOTO) (VÍDEO)

- Euroliga. Cuartos de final. Primer partido (al mejor de cinco) (FOTO): Real Madrid-Hapoel Tel Aviv (20.45). (FOTO)

- Copa Europa FIBA. Final, vuelta: Surne Bilbao Basket-PAOK Salónica (20.00). (FOTO)

- Liga Endesa. Adelantado de la jornada 30: Unicaja-Dreamland Gran Canaria (20.00). (FOTO)

- El jugador brasileño del San Pablo Burgos, Raúl Neto, analiza en una entrevista con la Agencia EFE su futuro profesional a unas semanas de concluir la temporada en Liga Endesa tras haber superado su récord anotador en ACB en la pasada jornada. (FOTO DE ARCHIVO)

- NBA. Playoffs (al mejor de siete partidos): Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors y Detroit Pistons-Orlando Magic (22.00), Los Angeles Lakers-Houston Rockets (22.00)

- Liga de Campeones. Previa del partido de ida de cuartos de final Nantes-Barça.

- Presentación del Giro de Italia en Roma (12.00). (FOTO) (VÍDEO)

- Titan Desert Marruecos 2026 (hasta 2 mayo).

- Tour de Romandía, en Suiza (hasta 3 mayo). (FOTO)

- Liga de Campeones. Semifinales, ida (FOTO)(VÍDEO): Atlético de Madrid-Arsenal (21.00).

- Liga Conferencia. Previa del partido de ida de semifinales Rayo Vallecano-Estrasburgo.

. Rayo Vallecano. Rueda de prensa a las 17.30 y entrenamiento a las 18.45. Todo en Vallecas. (FOTO)(VÍDEO)

. Estrasburgo. Rueda de prensa a las 19.15 en Vallecas. (FOTO)(VÍDEO)

- Encuentro con el seleccionador español, Luis de la Fuente, en la sede de IWC Schaffhausen Boutique (13.00. José Ortega y Gasset, 15)(FOTO)(VÍDEO).

- Primera División. 27ª jornada: Valdepeñas-Barça (20.00), Alzira-Córdoba (20.30), Peñíscola-Movistar Inter (20.45) y Jaén-ElPozo Murcia (21.00).

- Presentación del 'Universo Aspar' (18.00 en el Aspar Circuit, en Guadassuar, Valencia).

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes