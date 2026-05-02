Italia se impone en el relevo mixto 4x1500 de la Copa del Mundo en Cerdeña; España, quinta

Giulia Berton, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli y Gregorio Paltrinieri pararon el crono en 1h05:04.60 para batir a los galos Caroline Laure Jouisse, Sacha Velly, Clemence Coccordano y Marc-Antoine Olivier, que cruzaron la meta en 1h05:05.70 en esta tercera prueba de la Copa del Mundo.
Australia, con Moesha Johnson, que el viernes ganó la prueba individual de 10 kilómetros, Chelsea Gubecka, Euan Liney y Nicholas SLoman, subió al tercer lugar del podio con un crono de 1h05:09.20.
El cuarteto español estuvo formado por Paula Otero, Ángela Martínez Guillén, plata el viernes en los 10 kilómetros, Mario Méndez y Mateo García Castro, marcó un tiempo 1h05:15.00.