Polideportivo
02 de mayo de 2026 a la - 07:50

Italia se impone en el relevo mixto 4x1500 de la Copa del Mundo en Cerdeña; España, quinta

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- El equipo italiano se impuso en el relevo mixto 4 x 1500 de la prueba de la Copa del Mundo de Natación en aguas abiertas, disputada en Aranci, en Cerdeña (Italia), en la que el cuarteto español fue quinto.

Por EFE

Giulia Berton, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli y Gregorio Paltrinieri pararon el crono en 1h05:04.60 para batir a los galos Caroline Laure Jouisse, Sacha Velly, Clemence Coccordano y Marc-Antoine Olivier, que cruzaron la meta en 1h05:05.70 en esta tercera prueba de la Copa del Mundo.

Australia, con Moesha Johnson, que el viernes ganó la prueba individual de 10 kilómetros, Chelsea Gubecka, Euan Liney y Nicholas SLoman, subió al tercer lugar del podio con un crono de 1h05:09.20.

El cuarteto español estuvo formado por Paula Otero, Ángela Martínez Guillén, plata el viernes en los 10 kilómetros, Mario Méndez y Mateo García Castro, marcó un tiempo 1h05:15.00.