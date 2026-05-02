Italia y el deporte lloran la muerte de Zanardi, expiloto y leyenda paralímpica

"Italia pierde a un gran campeón y a un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba de la vida en una lección de valentía, fuerza y dignidad", afirmó la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en su cuenta de X.

La mandataria aseguró que Zanardi "supo volver a ponerse en juego una y otra vez, afrontando incluso los retos más difíciles con determinación, lucidez y una fortaleza de espíritu fuera de lo común".

"Con sus logros deportivos, con su ejemplo y con su humanidad, nos ha dado a todos mucho más que una victoria: nos ha dado esperanza, orgullo y la fuerza para no rendirnos nunca", agregó.

En este sentido, el presidente italiano, Sergio Mattarella, lamentó el fallecimiento de un deportista "de cualidades excelsas", que demostró "una personalidad extraordinaria incluso después del gravísimo accidente que sufrió".

"Convertido en campeón paralímpico, ha sido durante todos estos años un punto de referencia para todo el deporte, amado y admirado también por su valentía, resiliencia y capacidad de transmitir entusiasmo", subrayó.