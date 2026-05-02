Racing-Huesca, necesidad de puntos por diferentes objetivos

El equipo de José Alberto López tratará de encadenar su tercera victoria consecutiva como local y el cuarto seguido sin perder, con el fin de dar otro paso más hacia Primera División.

Además, el Racing ya sabe que necesita ganar tras la victoria del Deportivo de la Coruña el viernes (2-1) ante el Leganés, y sabrá lo que ha hecho el Castellón, cuarto clasificado y a cinco puntos del conjunto cántabro.

Para este partido, el entrenador racinguista recupera a Marco Sangalli, que vuelve de cumplir sanción, por lo que podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Manex Lozano, que se perderá lo que queda de temporada por una lesión en la rodilla.

En cuanto al once titular, no se espera ninguna novedad, ya que todo hace indicar que José Alberto sacará el mismo equipo que empató en Ceuta (0-0) y dejó, a su juicio, una muy buena imagen.

Por parte del cuadro oscense, la necesidad de puntuar para mantener sus opciones de permanencia es imperiosa tras la victoria en el polémico clásico ante el Real Zaragoza.

El Huesca afronta el encuentro con la moral reforzada después del triunfo de la pasada jornada, que ha devuelto la esperanza en una temporada complicada. Sin embargo, es consciente de la dificultad del reto ante un rival que lidera la clasificación y que atraviesa un buen momento.

El equipo azulgrana intentará apurar sus opciones en las jornadas que restan, con el objetivo de no regresar de vacío de Santander y seguir con vida en la lucha por la salvación.

Una de las principales dificultades será la ausencia del portero Dani Jiménez, expulsado en los minutos finales del partido frente al Zaragoza, lo que le acarreará varios encuentros de sanción. Su baja supone un contratiempo importante para el Huesca, dado su peso en el equipo.

Para cubrir la portería, José Luis Oltra maneja las opciones de Dani Martín o Juan Pérez, aunque no ha desvelado quién será el titular. Más allá de este cambio obligado, no se esperan grandes modificaciones en el once inicial.

En ataque, podría producirse una variación con la entrada de Enol Rodríguez en lugar de Sergi Enrich, mientras que en el lateral izquierdo se mantiene la duda entre Vilarrasa, que fue titular en el último partido, y Jordi Martín.

En la previa del encuentro, Oltra ha señalado que su equipo deberá plantear un partido incómodo para el Racing, minimizando errores y tratando de impedir el juego del rival.

El técnico ha reconocido la superioridad del conjunto cántabro, especialmente por su calidad, su condición de local y su estado anímico, pero confía en que el Huesca pueda competir y mantener opciones durante el encuentro.

Real Racing Club: Eriksson; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Maguette, Peio Canales, Íñigo Vicente; Guliashvili.

Huesca: Dani Martín; Abad, Piña, Pulido, Jordi Martín o Ro; Sielva, Alvarez, Mier, Portillo; Luna y Enol .