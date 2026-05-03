El sueco Mikael Lindberg logra en Turquía su primer título en el circuito europeo

En una jornada marcada por la lluvia y el viento y por la igualdad entre los puestos de cabeza, Lindberg acabó con una tarjeta total de -10, con dos golpes de ventaja sobre el italiano Guido Migliozzi y el portugués Daniel Rodrigues.

El golfista nórdico, que afrontó como líder junto a Rodrigues la última ronda en el campo de Belek, cerca de Antalya, en el sur de Turquía, hizo tres 'bogeys', pero los compensó con seis 'birdies'.

En su torneo número 70 en el DP World Tour, Lindberg sumó su primer éxito, puesto que hasta ahora sólo había subido a lo más alto del podio en dos ocasiones en el Challenge Tour, la segunda división europea.

El sueco obtuvo como recompensa extra una plaza para la próxima edición del Campeonato de la PGA, el segundo ‘major’ de la temporada, que se disputará del 14 al 17 de mayo en Pennsyilvania (Estados Unidos), al quedar como líder en el llamado Asian swing, los cuatro torneos del circuito celebrados en este continente.

El liderato en esta clasificación y la victoria en el torneo le reportan además 667.500 dólares (unos 570.000 euros).

El paraguayo Fabrizio Zanotti concluyó con -3, en su mejor actuación del año en el DP World Tour después de no pasar el corte en los tres torneos previos en los que participó.