Italia da su último adiós a Alex Zanardi

Los periódicos italianos, tanto generalistas como deportivos, dedicaron sus portadas al deportista con un último homenaje, destacando una carrera marcada por la resiliencia y la capacidad de sobreponerse a la tragedia, que lo convirtió en un referente de superación y coraje transalpino.

"Superhéroe. Adiós al hombre de las hazañas imposibles", tituló el diario deportivo con más tirada nacional, La Gazzetta dello Sport, que definió a Zanardi como "un piloto con una vida siempre al límite".

El Corriere dello Sport, otro de las cabeceras deportivas con mayor relevancia, dedicó todo el espacio de su portada al deportista: "Alex vive. Ha muerto Zanardi, un hombre extraordinario que nos enseñó a rediseñar la vida. Italia y el deporte lloran al campeón infinito".

Mientras que el diario Tuttosport, famoso por otorgar anualmente el premio Golden Boy, destacó al expiloto como "el campeón de lo imposible". "Tu lección para siempre", estamparon en portada.

A los medios deportivos se sumaron este domingo, en una jornada clave también porque el Inter de Milan puede consagrarse campeón de liga si puntúa, grandes medios generalistas, como el Corriere della Sera, que escribió: "Allí estaba Alex Zanardi, dos veces. Un campeón de la vida para siempre".

O La Repubblica, que dedicó un espacio en el lateral de su portada para despedir a un "campeón que nunca se rindió", y La Stampa, con el titular "La leyenda de Alex".

Zanardi, cuya muerte fue anunciada el pasado sábado por su familia, fue un piloto italiano de Fórmula Uno y destacado deportista paralímpico, nacido en Bolonia en 1966, cuya trayectoria estuvo marcada por el talento y una extraordinaria capacidad de superación.

Compitió en 44 pruebas de Fórmula 1 entre 1991 y 1994 y en 1999 con los equipos Jordan, Minardi, Lotus y Williams, y en 2001 sufrió un grave accidente en el circuito alemán de Lausitzring durante una prueba de la CART, tras el cual le fueron amputadas ambas piernas.

Lejos de abandonar el deporte, regresó a la competición en el Mundial de Turismos con un BMW adaptado y posteriormente encontró una nueva motivación en el ciclismo de mano, disciplina en la que ganó el Maratón de Nueva York en 2011 y conquistó cuatro medallas de oro paralímpicas, dos en Londres 2012 y otras dos en Río 2016, convirtiéndose en un símbolo internacional de resiliencia.