Los relevos jamaicanos, tres medallas y un récord en los Mundiales de Gaborone

Veinticuatro horas después de batir por primera vez el récord del mundo en la serie clasificatoria (39.99), el equipo jamaicano del 4x100 mixto formado por Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson y Tia Clayton se llevó la medalla de oro con gran autoridad parando el crono en 39.62, liderando un podio al que se subió también la selección de Canadá (40.23) y la de Estados Unidos (40.33).

El relevo largo mixto, el 4x400, se lo llevó Estados Unidos con 3:07.47, récord de los campeonatos, con un equipo formado por Bryce Deadmon, Paris Peoples, Jenoah Mckiver y Bailey Lear. Segundo quedó Jamaica (3:08.24), con récord nacional, y el bronce lo consiguió Gran Bretaña.

El 4x100 femenino no tuvo sorpresas. Jamaica, con Briana Williams, Jodean Williams, Lavanya Williams y Elaine Thompson-Herah, ganó con un tiempo de 42.00, acompañada en el podio por Canadá (42.17) y España (42.31), que retrocedió una posición respecto al pasado año en China.

En el 4x100 masculino, para el que Canadá era favorito, un percance físico en la mitad de su recta de Jerome Blake les impidió pelear por el podio. El triunfo fue para Estados Unidos (37.43), seguido de Sudáfrica (37.49), que hizo récord africano, y Alemania (37.76).

Los dos relevos largos del 4x400 se los llevaron Noruega en categoría femenina y Botsuana en la masculina.

El equipo noruego realizó una gran carrera y se impuso en meta con 3:20.96, mejor marca del año. España, que ganó en Guanzhou 2025, no pudo repetir la gesta aunque se llevó una nueva plusmarca nacional con 3:21.25. Canadá se adjudicó el bronce.

En la final masculina del 4x400 el triunfo fue para la selección anfitriona liderada por Letsile Tebogo, integrante de un equipo que ganó con un crono de 2:54.47, récord de los campeonatos. La plata fue para Sudáfrica (2:55.07), récord nacional, y el bronce fue para Australia con 2:55.20, récord del continente.

Estos fueron los primeros Campeonatos del Mundo de relevos que se disputaron en el continente africano, después de las ediciones en Bahamas, Japón, Polonia y China.

Los campeonatos, además de poner en juego las medallas, también eran importantes al ser clasificatorios para los Mundiales de atletismo de aire libre de Pekín 2027.

· Clasificados Mundial Pekín 2027:

4x400 mixto: Gran Bretaña, Estados Unidos, Kenia, España, Australia, Italia, Jamaica, Polonia, Canadá, Sudáfrica, Bélgica y Nigeria.

4x100 mixto: Jamaica, Canadá, Alemania, Países Bajos, Nigeria, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Australia y Suiza.

4x100 femenino: España, Canadá, China, Italia, Jamaica, Portugal, Polonia, Alemania, Francia, Nigeria, Australia y Gran Bretaña.

4x100 masculino: Canadá, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos, Austria, Botsuana, Países Bajos, China, Ghana, Jamaica y Bélgica.

4x400 femenino: España, República Checa, Canadá, Italia, Alemania, Nigeria, Gran Bretaña, Países Bajos, Irlanda, Francia, Polonia y Australia.

4x400 masculino: Australia, Botsuana, Sudáfrica, Portugal, Catar, Bélgica, Países Bajos, Zimbabue, España, Senegal, Japón y Brasil.