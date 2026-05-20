El favorito Auger-Aliassime queda eliminado en Hamburgo

Ignacio Buse, #57 del mundo, endosó un inapelable 6-0 y 6-3 a Jakub Mensik, 28º del ránking ATP y campeón del prestigioso Masters 1000 de Miami el año pasado.

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En la siguiente ronda, Buse se verá las caras con el francés Ugo Humbert (34º), que se impuso al ruso Karen Khachanov (15º) por 6-3, 3-6 y 7-6 (7/3).

Pero la principal derrota del día en la ciudad alemana fue la de Félix Auger-Aliassime, quinto jugador mundial, que se vio superado 4-6, 7-5 y 6-4 por el estadounidense Aleksandar Kovacevic (94º) en segunda ronda.

En la otra parte del cuadro destacó la victoria del australiano Alex de Miñaur (9º) sobre el español Alejandro Davidovich (23º) por 6-2, 4-6 y 6-4.

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El argentino Tomás Etcheverry (25º) quedó por su parte eliminado en esa misma segunda ronda al perder en un equilibrado pulso ante el estadounidense Tommy Paul (26º) por 6-7 (5/7) , 7-6 (7/5) y 7-6 (9/7).

Resultados de la segunda ronda del ATP de Hamburgo

Aleksandar Kovacevic (USA) derrotó a Félix Auger-Aliassime (CAN/1) 4-6, 7-5 y 6-4.

Ignacio Buse (PER) a Jakub Mensik (CZE) 6-0 y 6-3.

Ugo Humbert (FRA) a Karen Khachanov (RUS/5) 6-3, 3-6 y 7-6 (7/3).

Alex de Miñaur (AUS/3) a Alejandro Davidovich (ESP) 6-2, 4-6 y 6-4.

Tommy Paul (USA/6) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) y 7-6 (9/7).