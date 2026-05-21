Campeones de básquetbol del San José conmemorarán 60 años del ascenso a la Primera

El próximo jueves se realizará un evento en homenaje al primer título obtenido por el Deportivo San José en 1966, que fue en el Ascenso del baloncesto.

El acto, a 60 años de aquel título en la rama varonil, se iniciará a las 19:30, en el polideportivo “León Coundou” del cuadro albiceleste.

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Con la “bendición” del padre León Coundou, el cuadro del Deportivo San José había conquistado el campeonato del Ascenso del básquetbol paraguayo en 1966, lo que le valió la incursión en la Primera División.

Algunos de los atletas del cuadro del San José en aquella temporada fueron:

Alejandro Anisimoff (i), Benjamín Sosa Miranda, Calos Miguel Alfaro, Leonardo Velázquez, Evelio Gómez, Juan Carlos Wasmosy, Fermín Alcaraz y Roberto Frígola.

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Los organizadores aguardan la confirmación de las personas que asistirán a dicho evento, y deberán comunicarse a los teléfonos: 0981-400069, 0981-401293.

Palmarés “santo”

Hay mucha historia de lo que sucedió en forma posterior a aquel histórico ascenso del Deportivo San José a la Primera División del básquetbol paraguayo masculino, en aquel 1966.

Los “santos” se sitúan en la segunda posición de los clubes con mas títulos en la principal categoría de certámenes de la Confederación Paraguaya de Básquetbol.

San José acumula 18 campeonatos, y se mantiene como escolta de Olimpia que cuenta 34, y delante de Libertad que está en el podio con 13 estrellas.

El primer título para San José en la Primera llegó en el año 1991. Luego se consagró en los años: 1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2018, 2019, 2021, 2022 (Apertura y Clausura), 2023 (Apertura y Clausura), 2024 (Apertura y Clausura).

El cuadro “santo” tiene varias participaciones en los campeonatos regionales, llegando a completar el podio en el Sudamericano del 2004.