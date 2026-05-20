Colonias Gold recibe a Olimpia en el plato fuerte de la fecha de baloncesto, este jueves

Colonias Gold recibirá a Olimpia Kings en el estadio “Ka’a Poty” de la ciudad de Obligado, este jueves, desde las 20:00, por el quinto eslabón de revanchas el torneo Apertura de la LNB 2026. También se jugarán otros dos partidos y uno queda para este viernes.

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Los Gold le habían ganado a los Kings en la primera rueda, por lo que los franjeados desearán el desquite, sobretodo viniendo de otra dura derrota contra San José, el lunes pasado.

Los tres clubes son nuevamente los principales protagonistas de este certamen.

A propósito de San José, el “santo” visitará también este jueves a San Alfonzo de Minga Guazú, a partir de las 20:00, en el polideportivo del Comando Logístico.

Por su parte, Félix Pérez Cardozo abrirá las puertas del “Efigenio González” de Villa Morra a Deportivo Campoalto, desde las 20:30.

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El cotejo restante será este viernes, entre el Club Deportivo Amambay y Atlético Ciudad Nueva, en Pedro Juan Caballero, desde las 20:00.

* Posiciones. Faltando solo dos fechas para culminar la primera etapa de la LNB, Olimpia, San José, Colonias Gold, Félix Pérez Cardozo y Deportivo Amambay, son los principales actores para avanzar de fase.

Los Kings tiene 21 puntos, San José está con 20, Gold 19, pero estos dos últimos tienen un juego pendiente de la primera rueda.

Félix Pérez y Amambay están igualados con 16 puntos, Campoalto 15, Ciudad Nueva 13 y San Alfonzo 12.