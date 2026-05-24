Colonias Gold busca su clasificación a semifinales de la Liga de básquetbol

Colonias Gold puede avanzar a la segunda etapa del torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol LNB 2026, si consigue ganarle a San Alfonzo, que se encuentra en la retaguardia de la tabla de posiciones.

Esta situación se da pues los Gold y San José deben regularizar el postergado partido de la primera rueda, por lo que tienen asegurado 1 punto mas en la tabla.

El juego de los “dorados” será este lunes, a partir de las 20:30, en el polideportivo del Comando Logístico, donde oficiarán de locales los minguenses.

Otro cotejo de importancia, pues pelean el cuarto lugar de la tabla, será entre el Deportivo Amambay y Félix Pérez Cardozo, desde las 20:00, en el Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, en Pedro Juan Caballero.

Deportivo Campoalto tiene la difícil misión de ganarle a San José en otro compromiso de la fecha, que se anuncia para las 20:00. Campoalto puede pelear también el cuarto lugar, pero su situación es complicada dado el fuste de su rival de turno. El encuentro de la noche será en el “León Coundou”, donde Campoalto oficiará de local en casa del cuadro “santo”.

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Finalmente, el campeón vigente, Olimpia Kings visita al Atlético Ciudad Nueva en el “Luis Fernández”, a partir de las 20:30.

* Posiciones. La tabla se encuentra de la siguiente manera, faltando dos fechas para la conclusión de la primera etapa:

Olimpia Kings 22 puntos

Deportivo San José 21 puntos

Colonias Gold 19 puntos

Félix Pérez Cardozo 18 puntos

Deportivo Amambay 18 puntos

Deportivo Campoalto 16 puntos

Club Atlético Ciudad Nueva 14 puntos

San Alfonzo de Minga Guazú 13 puntos.