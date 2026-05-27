Último capítulo para conocer al cuarto semifinalista de la liga basketera

Félix Pérez, con mayores posibilidades, y Amambay pelean el último cupo para acceder al Top 4, segunda etapa del Apertura de la LNB 2026.

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En la última pulseada, los Rojos de Villa Morra trajeron la victoria vital de Amambay, para quedar en óptima condición de celebrar el pasaje.

Y eso porque enfrentarán al penúltimo de la tabla, Ciudad Nueva, mientras Deportivo Amambay deberá “bailar” con Deportivo San José.

Para un juego extra, Amambay debe vencer a los “santos” y esperar que Félix Pérez pierda contra Ciudad Nueva.

Es importante señalar que, los cuatro equipos restantes que no clasifiquen a las “semis”, jugarán la Copa “Estadio Comuneros”.

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* Cartelera del jueves. Los juegos previstos para esta última carta de revanchas, son los siguientes:

Club Deportivo Amambay vs. Deportivo San José

Club Atlético Ciudad Nueva vs. Félix Pérez Cardozo

Colonias Unidas vs. Deportivo Campoalto

San Alfonzo de Minga Guazú vs. Olimpia Kings