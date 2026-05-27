Polideportivo
27 de mayo de 2026 a la - 14:23

Último capítulo para conocer al cuarto semifinalista de la liga basketera

Deportivo Amambay intentará derrotar a San José y aguardar la caída de Félix Pérez.
Deportivo Amambay intentará derrotar a San José y aguardar la caída de Félix Pérez.

En la noche de este jueves se disputará la última fecha de revanchas de la primera etapa del torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol, a cuya instancia semifinal ya clasificaron Olimpia Kings, Deportivo San José y Colonias Gold. Pelean la cuarta plaza Félix Pérez Cardozo y Deportivo Amambay.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Félix Pérez, con mayores posibilidades, y Amambay pelean el último cupo para acceder al Top 4, segunda etapa del Apertura de la LNB 2026.

Lea más: Félix Pérez se acerca a las semifinales

En la última pulseada, los Rojos de Villa Morra trajeron la victoria vital de Amambay, para quedar en óptima condición de celebrar el pasaje.

Y eso porque enfrentarán al penúltimo de la tabla, Ciudad Nueva, mientras Deportivo Amambay deberá “bailar” con Deportivo San José.

Para un juego extra, Amambay debe vencer a los “santos” y esperar que Félix Pérez pierda contra Ciudad Nueva.

Es importante señalar que, los cuatro equipos restantes que no clasifiquen a las “semis”, jugarán la Copa “Estadio Comuneros”.

* Cartelera del jueves. Los juegos previstos para esta última carta de revanchas, son los siguientes:

Club Deportivo Amambay vs. Deportivo San José

Club Atlético Ciudad Nueva vs. Félix Pérez Cardozo

Colonias Unidas vs. Deportivo Campoalto

San Alfonzo de Minga Guazú vs. Olimpia Kings