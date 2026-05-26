Polideportivo
26 de mayo de 2026 a la - 13:06

Félix Pérez gana y se acerca a las semifinales, donde se sumaron los Gold

Plante de Félix Pérez Cardozo, en su visita a Pedro Juan, donde se impuso al Deportivo Amambay por la Liga Nacional de Básquetbol.
Plante de Félix Pérez Cardozo, en su visita a Pedro Juan, donde se impuso al Deportivo Amambay por la Liga Nacional de Básquetbol.

Félix Pérez Cardozo sudó para imponerse a su rival directo hacia la siguiente fase, Deportivo Amambay, y le ganó 92-81 en su visita a la Terraza del País. Colonias Gold también sumó 2 puntos y con ellos aseguró su presencia en el cuadrangular semifinal del Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.

Félix Pérez Cardozo tuvo que trabajar mucho para batir a los anfitriones del Deportivo Amambay, en el juego disputado este lunes en el Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay.

Lea más: Colonias Gold busca su pase a semifinales

Colonias Gold se impuso al colero San Alfonzo de Minga Guazú, y aseguró lo obvio, su pase a la siguiente fase, donde ya esperaban Olimpia Kings y Deportivo San José, en el Torneo Apertura de la LNB 2026.

Al Norte del país, los Rojos de Villa Morra ganaron 92-81, con estos parciales: 22-26, 24-17, 24-18, 22-20.

En cuanto a los colonos, derrotaron 81-52 a San Alfonzo en el Comando Logístico y los chicos fueron así: 23-16, 18-14, 23-10, 17-12.

Olimpia se impuso con facilidad por 88-53 al Atlético Ciudad Nueva, en el partido disputado en el “Luis Fernández”. Los Kings se mantienen en la cima de la tabla.

Finalmente, Deportivo San José sudó para derrotar a Deportivo Campoalto 111-105. Campoalto tenía posibilidades matemáticas, hasta antes de esta derrota.

* Próxima fecha. La última fecha de la primera etapa se disputará este jueves: Ciudad Nueva vs. Félix Pérez Cardozo, Deportivo Amambay vs. San José, San Alfonzo vs. Olimpia Kings y Colonias Gold vs. Campoalto.

* Posiciones. Quedando una sola fecha para cerrarse la primera etapa de la LNB, las posiciones están así:

Olimpia Kings 24 (clasificado a las semifinales)

San José 23 (clasificado)

Colonias Gold 21 (clasificado)

Félix Pérez Cardozo 20

Deportivo Amambay 19

Deportivo Campoalto 17

Atlético Ciudad Nueva 15

San Alfonzo 14