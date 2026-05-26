Félix Pérez gana y se acerca a las semifinales, donde se sumaron los Gold

Félix Pérez Cardozo tuvo que trabajar mucho para batir a los anfitriones del Deportivo Amambay, en el juego disputado este lunes en el Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay.
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Colonias Gold se impuso al colero San Alfonzo de Minga Guazú, y aseguró lo obvio, su pase a la siguiente fase, donde ya esperaban Olimpia Kings y Deportivo San José, en el Torneo Apertura de la LNB 2026.
Al Norte del país, los Rojos de Villa Morra ganaron 92-81, con estos parciales: 22-26, 24-17, 24-18, 22-20.
En cuanto a los colonos, derrotaron 81-52 a San Alfonzo en el Comando Logístico y los chicos fueron así: 23-16, 18-14, 23-10, 17-12.
Olimpia se impuso con facilidad por 88-53 al Atlético Ciudad Nueva, en el partido disputado en el “Luis Fernández”. Los Kings se mantienen en la cima de la tabla.
Finalmente, Deportivo San José sudó para derrotar a Deportivo Campoalto 111-105. Campoalto tenía posibilidades matemáticas, hasta antes de esta derrota.
* Próxima fecha. La última fecha de la primera etapa se disputará este jueves: Ciudad Nueva vs. Félix Pérez Cardozo, Deportivo Amambay vs. San José, San Alfonzo vs. Olimpia Kings y Colonias Gold vs. Campoalto.
* Posiciones. Quedando una sola fecha para cerrarse la primera etapa de la LNB, las posiciones están así:
Olimpia Kings 24 (clasificado a las semifinales)
San José 23 (clasificado)
Colonias Gold 21 (clasificado)
Félix Pérez Cardozo 20
Deportivo Amambay 19
Deportivo Campoalto 17
Atlético Ciudad Nueva 15
San Alfonzo 14