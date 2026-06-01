Martes, 2 de junio 2026

En los cuartos del cuadro femenino, la número 1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, o la japonesa Naomi Osaka se enfrenta a la rusa Diana Shnaider, la ucraniana Elina Svitolina juega contra su compatriota Marta Kostyuk, la rusa Anna Kalinskaya a la polaca Maja Chwalinska y la rusa Mirra Andreeva a la rumana Sorana Cirstea.

Madrid. El ecuatoriano Jefferson Pérez es una leyenda del atletismo. Su palmarés en la marcha incluye un oro olímpico en Atlanta'96, una plata en Pekín 2008 y tres oros en Mundiales, pero, más allá de esos éxitos, su mayor satisfacción es saber en qué "parte del corazón de la gente" están sus gestas y si les ayudó con su ejemplo, el de "un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser el mejor del mundo". Por David Ramiro.

Redacción Deportes. Los New York Knicks de Karl-Anthony Towns y José Alvarado, dos neoyorquinos de raíces caribeñas, tratan de devolver dsde el miércoles el anillo a la Gran Manzana frente a unos San Antonio Spurs que siguen contando con la figura del argentino Manu Ginóbili en su estructura deportiva años después de su retirada. Por Albert Traver.

- De la influencia que pueda tener Donald Trump en el desarrollo del torneo a las altas temperaturas y grandes desplazamientos o las nuevas atribuciones del Var, estas son las claves del Mundial 2026. Por Óscar González.

- La selección argentina, campeona en Catar 2022 con Lionel Messi como gran figura, llega al Mundial 2026 con la posibilidad de alcanzar una hazaña que se le escapó hace 36 años: conquistar dos copas del mundo consecutivas, algo que solo lograron Italia en la década de 1930 y Brasil a comienzos de los años sesenta. Por Pablo Duer.

- Por primera vez en dos décadas, el fútbol empieza a imaginarse sin ellos. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Neymar llegan al Mundial de 2026 como supervivientes de una era que transformó el juego, el negocio y hasta la manera de mirar el deporte. Los cuatro, cada uno a su modo, simbolizaron algo más que victorias: fueron relatos globales, obsesiones colectivas y protagonistas de una rivalidad que marcó a una generación entera. Por Juanjo Lahuerta.

- El Mundial 2026 en 10 cifras. Por Iñaki Dufour.

- Brasil y Marruecos parten como los grandes favoritos del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que completan la correosa Escocia y una Haití que vuelve a una fase final del torneo más de medio siglo después. Por Carlos Meneses.

- Paraguay y EE.UU. encabezan uno de los cuadrantes más impredecibles del Mundial. Sin gigantes europeos a la vista, los guaraníes buscarán romper los pronósticos frente a la selección anfitriona, en un camino en el que se cruzan Túnez y Australia en una arena propensa a sorpresas. Por Mikaela Viqueira.

- España. Liga Endesa. Cuartos de final. Primeros partidos: UCAM Murcia-Barça (17.00 GMT) y Real Madrid–La Laguna Tenerife (19.00).

- Previa de la final de la NBA, en la que se enfrentan los San Antonio Spurs y los New York Knicks.

. Claves para entender el Mundial 2026. Por Óscar González.

. El desafío de Argentina, repetir título como Italia y Brasil. Por Pablo Duer.

. El último baile de los cuatro gigantes. Por Juanjo Lahuerta.

. El Mundial 2026 en 10 cifras. Por Iñaki Dufour.

. Análisis del grupo C. Brasil y Marruecos al mando; Escocia, el hueso; y Haití, la cenicienta. Por Carlos Meneses.

. Análisis del grupo D Paraguay y EE.UU., en la arena de una batalla sin tregua ni favoritos. Por Mikaela Viqueira.

- Mundial 2026. Trabajadoras sexuales convocan a una marcha contra las obras del Mundial, que se inaugura el próximo 11 de junio en Ciudad de México, y espera llegar a la Catedral Metropolitana, frente al Zócalo, en el marco del Día Internacional del Trabajo Sexual. (FOTO) (VÍDEO)

- Mundial 2026. La Asociación Uruguaya de Fútbol presenta su alianza con la reconocida diseñadora Gabriela Hearst, encargada de confeccionar los trajes que los jugadores de la Celeste vestirán en el Mundial. (FOTO) (VÍDEO)

- Amistoso Croacia-Bélgica (16.00 GMT).

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Colombia. Partido de ida de la final del Torneo Apertura de Colombia entre Junior y Atlético Nacional. Estadio Romelio Martínez.

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO). Cuartos de final.

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Redacción EFE Deportes