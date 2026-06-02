Polideportivo
02 de junio de 2026 a la - 11:25

El papa reza para que el deporte sea espacio de encuentro, de paz y no de violencia

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Ciudad del Vaticano, 2 jun (EFE).- El papa León XIV reza para que el deporte sea espacio de encuentro y no de exclusión en un vídeo publicado este martes dedicado a sus intenciones de oración para el mes de junio, nueve días antes del comienzo del Mundial de Fútbol.

Por EFE

"Te damos gracias por el don del deporte, por quienes glorifican a Dios con el ejercicio de sus cuerpos, por las amistades que nacen en la cancha y la alegría de jugar en equipo", empieza su oración el papa, que es un conocido amante del deporte.

Y continúa: "Te pedimos que el deporte sea siempre escuela de fraternidad y no de rivalidad vacía, espacio de encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia".

Pide además que "quienes practican, entrenan o animan descubran en el deporte un lenguaje universal que acerca culturas, une pueblos, y siembra respeto, solidaridad y superación personal".

El vídeo forma parte de la campaña 'Reza con el papa', con la que la Red Mundial de Oración del Papa anima cada mes a los fieles a unirse a las intenciones del pontífice y en el mes de junio, la invitación es a rezar para que el deporte sea un instrumento de paz.