El papa reza para que el deporte sea espacio de encuentro, de paz y no de violencia

"Te damos gracias por el don del deporte, por quienes glorifican a Dios con el ejercicio de sus cuerpos, por las amistades que nacen en la cancha y la alegría de jugar en equipo", empieza su oración el papa, que es un conocido amante del deporte.

Y continúa: "Te pedimos que el deporte sea siempre escuela de fraternidad y no de rivalidad vacía, espacio de encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia".

Pide además que "quienes practican, entrenan o animan descubran en el deporte un lenguaje universal que acerca culturas, une pueblos, y siembra respeto, solidaridad y superación personal".

El vídeo forma parte de la campaña 'Reza con el papa', con la que la Red Mundial de Oración del Papa anima cada mes a los fieles a unirse a las intenciones del pontífice y en el mes de junio, la invitación es a rezar para que el deporte sea un instrumento de paz.