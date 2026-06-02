Kostuyk gana la batalla ucraniana contra Svitolina

A sus 23 años, será la primera presencia de Marta Kostyuk en la penúltima ronda de un Grand Slam, menos de un mes de haber ganado su primer WTA 1000 (los segundos torneos en importancia) en Madrid.

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Luego de repartirse los dos primeros sets, muy igualados, ambas tenistas comenzaron la tercera manga muy imprecisas, sin lograr ninguna de las dos conservar su servicio en los primeros juegos. En el sexto lo consiguió Kostyuk, además en blanco, volvió a quebrar en el siguiente a su compatriota y metió la directa a semifinales, donde se medirá con la rusa Mirra Andreeva (19 años y #8), que en el primer turno en la Philippe Chatrier derrotó a la veterana rumana Sorana Cirstea por 6-0 y 6-3.

Nada más acabar el partido, en la entrevista a pie de pista, Kostuyk, muy sensibilizada con la situación de su país, rompió a llorar: “Ha vuelto a ser una noche muy difícil en Ucrania por los ataques” rusos.

“Quiero dedicar esta victoria a los ucranianos por su resiliencia” tras cuatro años de guerra contra Rusia. Pese a la presencia en las gradas de su esposo, el tenista francés Gael Monfils, Elina Svitolina, de 31 años, ve de nuevo escaparse la oportunidad de jugar sus primeras semifinales en París, donde llegaba como una de las favoritas tras vencer en el WTA 1000 de Roma una semana antes del inicio de Roland Garros.