Atacan a tiros a precandidato a intendente de Itakyry y a su chofer

El atentado ocurrió cuando Talavera retornaba de una jornada política realizada en la localidad de Zanja Morotî . Estaba como acompañante en una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por su chofer Eulalio Roa (48), cuando fueron emboscados por dos desconocidos que estaban al costado de un camino terraplenado en el barrio Ytu.

Según datos, los atacantes habrían simulado que tenían el vehículo Toyota Premio, averiado en una zona oscura para obligar a los ocupantes de la camioneta a disminuir la velocidad. En ese momento, efectuaron varios disparos de escopeta contra el rodado.

La camioneta quedó con varios de impactos en el parabrisas y la carrocería, pero afortunadamente ninguna de las balas alcanzó a Talavera ni a su conductor.

Tras el atentado, las víctimas se dirigieron hasta una dependencia policial, donde radicaron la denuncia.

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Agentes del Departamento de Investigaciones de San Alberto fueron convocados para iniciar las pesquisas. Hasta el momento se desconoce el trasfondo.

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La Dirección de Policía de Alto Paraná envió personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para custodiar a las víctimas.