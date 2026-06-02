ABC en el Este
02 de junio de 2026 a la - 07:00

Atacan a tiros a precandidato a intendente de Itakyry y a su chofer

El político colorado fue atacado a tiros en un camino terraplenado.
El político colorado fue atacado a tiros en un camino terraplenado.

ITAKYRY. El precandidato colorado a intendente de Itakyry por el movimiento disidente Gestión y Trabajo, José Talavera Santacruz (42), fue víctima de un atentado a tiros anoche cuando regresaba de una actividad política. Milagrosamente, tanto el dirigente político como su chofer resultaron ilesos.

Por ABC Color

El atentado ocurrió cuando Talavera retornaba de una jornada política realizada en la localidad de Zanja Morotî . Estaba como acompañante en una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por su chofer Eulalio Roa (48), cuando fueron emboscados por dos desconocidos que estaban al costado de un camino terraplenado en el barrio Ytu.

Según datos, los atacantes habrían simulado que tenían el vehículo Toyota Premio, averiado en una zona oscura para obligar a los ocupantes de la camioneta a disminuir la velocidad. En ese momento, efectuaron varios disparos de escopeta contra el rodado.

Rastros de balas en la parte posterior de la camioneta del político colorado.
Rastros de balas en la parte posterior de la camioneta del político colorado.

La camioneta quedó con varios de impactos en el parabrisas y la carrocería, pero afortunadamente ninguna de las balas alcanzó a Talavera ni a su conductor.

Tras el atentado, las víctimas se dirigieron hasta una dependencia policial, donde radicaron la denuncia.

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Agentes del Departamento de Investigaciones de San Alberto fueron convocados para iniciar las pesquisas. Hasta el momento se desconoce el trasfondo.

La Dirección de Policía de Alto Paraná envió personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para custodiar a las víctimas.

José Talavera, hombre de mediana edad con barba, sonríe vistiendo una camisa blanca, en un fondo simple con elementos gráficos rojos.
José Talavera, precandidato a intendente de Itakyry, posa para una fotografía en su campaña electoral.