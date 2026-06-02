UK Athletics condenada a pagar 394.000 libras por la muerte del paralímpico Hayayei

Hayayei, que fue sexto en jabalina y séptimo en lanzamiento de peso en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016 representando a Emiratos Árabes Unidos, falleció mientras entrenaba en el Newham Leisure Centre, al este de Londres, cuando durante los fuertes vientos, partes de una jaula de metal se derrumbaron y golpearon la cabeza del paralímpico causándole la muerte.

Este martes, un juzgado del Tribunal Penal Central de Inglaterra ordenó a UK Athletics a pagar una indemnización de 350.000 libras más 44.000 por los costos.

"Este caso nunca deberían haber ocurrido, y el Atletismo del Reino Unido lamenta profunda lo que ocurrió y el impacto que ha tenido en todos los afectados. Desde entonces, se han realizado cambios sustanciales para fortalecer la forma en que se gestionan las operaciones de seguridad, gobernanza y eventos en todo el deporte. Si bien nada puede deshacer lo que sucedió, ha habido un enfoque decidido en garantizar que se establezcan estándares más sólidos", expresó el organismo federativo en un comunicado.

Keith Davies, quien fuera el jefe de los Campeonatos Paralímpicos de 2017 en Londres, también fue condenado a 175 horas de trabajo no remunerado por un delito de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo.