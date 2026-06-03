Una tradición estudiantil y legado familiar vigente detrás de la Albirroja

Una, dos, tres, cuántos días faltan para volver a la ver en una cancha de la Copa del Mundo a la querida y veloz Albirroja. Falta cada vez menos y el entusiasmo estudiantil se acrecienta y mucho, como en los corazones de los alumnos de la Escuela-Colegio- CNG Universidad-UNG, Nihon Gakko, de la ciudad de Fernando de la Mora.

Los chicos de la referida casa de estudio expresan su sentimiento de pertenencia de la selección vestidos con la Albirroja y esperando el 12 de junio, día del estreno en el Mundial 2026, el canto de Patria Querida resuena en la institución.

Asimismo, el Pájaro Campana Junior, representado por Álan Osmar Alvarenga Ortega (nieto del querido y añorado don Cástulo Ortega), acompaña el aliento a la Querida Albirroja.

De esta manera el Niho Gakko (Universidad, Instituto Pedagógico, Colegio y Escuela), busca crear espacios de camaradería deportiva entre sus estudiantes y apostando siempre a mejorar la calidad de vida y alcanzar la excelencia cotidiana.