Viernes, 5 de junio 2026

San Antonio (EE.UU.) Los San Antonio Spurs y los New York Knicks se vuelven a ver las caras, de nuevo en la ciudad texana, después de que los visitantes se impusieran por 10 puntos (95-105) en el encuentro que abrió la serie el miércoles. (00.30 hora GMT del sábado). Por Andrea Montolivo.

Redacción Deportes. Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres inauguran este viernes en el circuito urbano del Principado el Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, al que llega líder el piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Redacción Deportes. Los entrenamientos libres (de 07.00 a 14.00 GMT) abren este viernes el Gran Premio de Hungría, octava prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, en el circuito Balaton Park.

Los Ángeles (EE.UU.). La actriz colombiana Sofia Vergara comparte en una entrevista con EFE los recuerdos más entrañables y las tradiciones familiares con las que vive la pasión del Mundial, destacando el profundo significado cultural y de unión que este torneo futbolístico representa para la comunidad latina en Estados Unidos.

Ciudad de México. A menos de una semana del inicio del Mundial de fútbol, México muestra la habitación donde se hospedó uno de los grandes iconos del deporte, Pelé, durante la Copa del Mundo de México 70, ahora convertida en museo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

- El Manchester City es el club con más jugadores en el Mundial 2026, con un total de 19, seguido por el Bayern Múnich, con 18; el Arsenal y el París Saint-Germain, con 16, y el Barcelona, el primer representante español en ese sentido, con 15, según reflejan las listas oficiales presentadas ante la FIFA. Por Iñaki Dufour

- Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la rampa de salida de su último Mundial, la Generación Z, encarnada por Lamine Yamal y Désiré Doué como principales exponentes, pide la palabra, dispuesta a tomar el relevo. Por Óscar Maya

- Thomas Christiansen, danés de nacimiento y con nacionalidad española, ahora también tiene pasaporte de Panamá, del que será el seleccionador en un Mundial de 2026 al que llega “con ganas de hacer historia”. Por ello, aparca su futuro hasta que acabe el Mundial, pese a saber del interés de ligas de otros países. Por Óscar Maya

- La selección francesa, vigente subcampeona del mundo y aspirante a recuperar el trono que conquistó en Rusia 2018, buscará refrendar su condición de favorita en el grupo de la muerte del torneo, en el que Noruega y Senegal pueden dar la sorpresa Irak es un rival con menor cartel que ha sido capaz de empatarle a España en el último amistoso. Por Jan Téllez

Alicante (España). El francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal han destronado a los iconos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como los futbolistas con más marcas de su nombre protegidas para un posible uso comercial en el espacio económico europeo. Por Antonio Martín

- Entrenamientos libres 1 (11:30-12:30 GMT) y 2 (15:00 - 16:00 GMT) del Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito urbano del principado. (FOTO)

- Final de la NBA. Segundo partido: San Antonio Spurs-New York Knicks (02:30 del sábado). Información de Andrea Montolivo. (FOTO) (VÍDEO)

- España. Liga Endesa. Cuartos de final. Segundos partidos (FOTO): Surne Bilbao–Valencia Basket (17.00 GMT) y Asisa Joventut–Kosner Baskonia (19.00 GMT).

- Los Ángeles (EE.UU.). La actriz colombiana Sofia Vergara comparte en una entrevista con EFE sus recuerdos más entrañables y familiares con las que vive la pasión del Mundial. (FOTO) (VÏDEO).

- Ciudad de México. A menos de una semana del inicio del Mundial de fútbol, México muestra la habitación donde se hospedó Pelé en México 70, ahora convertida en museo (FOTO) (VÏDEO)

. City, Bayern, Arsenal, PSG y Barça, el top cinco de clubes con más mundialistas, Por Iñaki Dufour

. Lamine Yamal, Désiré Doué… la generación Z que quiere conquistar el Mundial, por Óscar Maya

. Entrevista: Thomas Christiansen: “Con ganas de hacer historia"

. Análisis Grupo I: Francia, a refrendar condición de favorita en grupo de la muerte con choque Mbappé-Haaland, por Jan Téllez

. Análisis Grupo J: Argentina comenzará su defensa del título mundial como gran favorita del grupo que comparte con Austria, Argelia y Jordania y que derivará en unos complicados dieciseisavos de final, por Santiago Carbone.

- La selección de Uruguay lleva a cabo un entrenamiento abierto que servirá para que el público se despida del equipo antes de su participación en el Mundial 2026. (FOTO) (VÍDEO)

- La selección de Paraguay recibe en Asunción a la de Nicaragua para su último partido de preparación para el Mundial, al que regresa tras 16 años de ausencia. Estadio Defensores del Chaco (22.15GMT) (FOTO)

. Otros amistosos premundialistas: Puerto Rico-Arabia Saudí (23.00 GMT), Canadá-Irlanda (23.30 GMT), Haití-Perú (00.00 GMT)

- Liga de Naciones Femenina de Sudamérica. Octava jornada: Argentina-Perú, Chile-Ecuador, Colombia-Uruguay y Bolivia-Paraguay (FOTO)

- LIV Golf. Torneo en el club Valderrama, en San Roque (Cádiz) (hasta 7) (FOTO).

- Major femenino. Abierto de EE.UU., en el Riviera Golf Course de Pacific Palisades, California (hasta 7).

- DP World Tour. KLM Open, en el club The International, en Amsterdam (Países Bajos) (hasta 7).

- PGA Tour. The Memorial Tournament, en Dublin, Ohio (EEUU) (hasta 7).

- Entrenamientos libres (07.00 a 14.00 GMT) del Gran Premio de Hungría, 8ª prueba de los Mundiales, en el circuito Balaton Park. (FOTO)

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7). Semifinales masculinas: Alexander Zverev (ALE)-Jakub Mensik (CZE) y Flavio Cobolli (ITA)-Matteo Arnaldi (ITA). Información de Luis Miguel Pascual (FOTO).

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Redacción EFE Deportes