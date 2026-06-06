Duplantis regresa a Estocolmo en busca de otra actuación histórica

Duplantis, que superó los 6,28 metros en Estocolmo el año pasado, sumando un centímetro más a su récord mundial, ha elevado desde entonces el listón a los 6,31, también en su país natal, en Upsala, a principios de este año.

El sueco, cuatro veces campeón del mundo de pista cubierta, tres al aire libre y con dos oros olímpicos, lleva invicto casi tres años, desde el 21 de julio de 2023, cuando fue cuarto en Mónaco. Esta temporada sólo ha competido una vez al aire libre, en la Liga Diamante de Shanghái, en la que ganó con una discreta marca de 6,12 metros.

En Estocolmo se enfrentará a otros tres hombres que ya han superado los 6,00 metros esta temporada como el australiano Kurtis Marschall, el noruego Sondre Guttormsen y el estadounidense Zachery Bradford.

La campeona olímpica británica Keely Hodgkinson hará su primera aparición al aire libre de 2026 en los 800 metros. La poseedora del récord mundial en pista cubierta se enfrentará a la campeona de la Liga Diamante, la suiza Audrey Werro, que ganó recientemente en Rabat con la mejor marca mundial al aire libre de 1:56.56, además de a la campeona mundial en pista cubierta de 2025, la sudafricana Prudence Sekgodiso.

La prueba masculina de 3.000 metros obstáculos reunirá a todos los atletas que han subido al podio en los últimos tres campeonatos mundiales. El bicampeón olímpico Soufiane El Bakkali, tras su victoria en Rabat la semana pasada con un tiempo de 7:57.25, el segundo mejor crono de su carrera, se enfrentará al campeón mundial, el neozelandés Geordie Beamish; y al poseedor del récord mundial, el etíope Lamecha Girma.

La prueba de 1.500 metros masculinos está llamada a ser una de las más emocionantes del encuentro, con un nutrido grupo de atletas que intentarán batir el récord de la competición, vigente desde 1997. La marca del marroquí Hicham El Guerrouj (3:29.30) sigue siendo la mejor de Estocolmo y nadie más ha bajado de 3:30 en esta prueba. Eso podría cambiar con el sueco Andreas Almgren, medallista de bronce mundial en los 10.000 metros, que ya ha anunciado su intento de batir el récord.

La prueba masculina de 800 metros también cuenta con una sólida tradición en este certamen, con el campeón mundial de 2023, el canadiense Marco Arop, enfrentándose al campeón mundial en pista cubierta, el estadounidense Cooper Lutkenhaus, de 18 años, y al medallista de bronce mundial en pista cubierta, el español Mohamed Attaoui.

En la prueba femenina de 3.000 metros con obstáculos, la tunecina Marwa Bouzayani, la francesa Alice Finot, la estadounidense Gabrielle Jennings y la etíope Kena Tufa se encuentran entre las favoritas.

En velocidad, la doble campeona mundial estadounidense Melissa Jefferson-Wooden disputará su primera prueba de 100 metros del año en Estocolmo. Lo hará tres días después de competir en los 200 en Roma y se medirá a la poseedora del récord británico, Dina Asher-Smith, a la estadounidense Jacious Sears y a la campeona mundial de pista cubierta italiana Zaynab Dosso.

El peso femenino también tendrá una buena cuota de protagonismo con las ganadoras de todos los campeonatos mundiales a partir de 2022 y, por tanto, la plusmarca de la competición de la neozelandesa Valerie Adams de 20,57 metros podría verse amenazado.

La campeona mundial, la neerlandesa Jessica Schilder, que recientemente batió el récord de la Liga Diamante con 21,09 metros, se enfrenta a la campeona mundial en pista cubierta, la estadounidense Chase Jackson, que viene de una victoria con 20,66 metros en Turku; a la dos veces campeona mundial en pista cubierta, la canadiense Sarah Mitton; y a la campeona olímpica, la alemana Yemisi Mabry.