Itaipú abre las compuertas del vertedero desde hoy

Como consecuencia de las lluvias registradas en las centrales ubicadas aguas arriba del río Paraná, Itaipú abrió en la mañana de este domingo las compuertas del vertedero de la Central Hidroeléctrica. Esta situación está asociada a las condiciones de los sistemas eléctricos interconectados a la usina, que impiden que el control del nivel se realice mediante el aumento de la generación de la central.

Se abrieron únicamente las compuertas de la canaleta izquierda del vertedero, con un caudal aproximado de 1.450 m³/s. Las mismas permanecerán abiertas para mantener la seguridad operativa de la usina hasta que las condiciones sistémicas permitan que el control del nivel del embalse pueda realizarse mediante el aumento de la generación de la hidroeléctrica.

“Se destaca que Itaipú continúa atendiendo plenamente las necesidades energéticas de Paraguay y Brasil, y que la usina es del tipo a pelo de agua, caracterizada por contar con un embalse de baja capacidad de almacenamiento”, publicó la binacional. Esto significa que no puede operar por encima de su nivel.

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El último vertimiento para el control del nivel del embalse se produjo el 23 de noviembre de 2025. Antes de eso, en las primeras horas de la mañana del 9 de noviembre, de 5:38 a 5:46, también abrieron las compuestas de la canaleta central del vertedero para limpiarla, trabajo previsto en el marco de la Actualización Tecnológica (AT) de la central.