Afición por el fútbol crece 11 % en Norteamérica y EEUU ya es el cuarto país con más fans

La firma contabilizó 62,5 millones de fans de fútbol en EE.UU. hasta 2025, una cifra que se acerca a los 65,2 millones de habitantes de origen latino que registró en 2023 el Censo de Estados Unidos, que reportó un incremento de 11,6 millones de latinos en la década de 2010 a 2020.

En los tres países de Norteamérica, que albergan de forma conjunta el Mundial, hay ahora 136 millones de aficionados del deporte, indicó Nielsen en un comunicado de prensa sobre su estudio 'The Fans Behind The Game: FIFA World Cup 2026 Edition', que sus clientes pueden consultar por completo en línea.

La investigación encontró que el fútbol es ya el cuarto deporte más popular en Estados Unidos, con un 31 % de la población interesada en el juego, después del fútbol americano, el baloncesto y el béisbol.

En México es el deporte con más fanáticos (63 %), mientras que en Canadá es el tercero (37 %), solo detrás del hockey y el básquetbol.

El estudio también encontró que casi una cuarta parte de los aficionados norteamericanos descubrió su pasión por el fútbol en los últimos cinco años y cerca de dos tercios del total, el 64 %, esperan que su interés por el deporte continúe creciendo.

Casi siete de cada 10 fanáticos en toda Norteamérica, el 68 %, expresaron que su interés por el deporte creció en los últimos tres años mientras se acercaba el Mundial 2026, que el jueves se inaugura en Ciudad de México y el viernes tiene su primer partido en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Por otro lado, Nielsen halló que el interés de las mujeres en el fútbol es mayor en Norteamérica, con 43 % del total, que en Europa (36 %).

También descubrió que los fanáticos en Estados Unidos suelen ser más jóvenes, con un promedio de 33 años de edad, y con más ingresos que la población general del país.

De hecho, más de tres de cada cuatro, el 76 %, son milenials o de la generación Z.

"El nuevo reporte de Nielsen ilustra el profundo y medible crecimiento en popularidad en el fútbol en Norteamérica, reforzando la decisión de albergar la Copa del Mundo a lo largo de la región", indicó un vocero de la FIFA citado por Nielsen.