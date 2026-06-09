El Club Internacional de Tenis se destaca en el torneo internacional Interclubes, en Corrientes

Club Internacional de Tenis se destaca en el torneo preparado para diversos clubes, principalmente de esta región del continente.

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El Team CIT participó del torneo internacional en las modalidades tenis y pádel, adjudicándose las tres copas principales del certamen.

En el Interclubes que se disputó en el Litoral Argentino participó un importante contingente de atletas del CIT, certamen que se disputó entre el sábado y domingo, pasados.

En todos los niveles, los tenistas y padelistas del club paraguayo se destacaron y conquistaron títulos, los que permitieron situar al CIT a la cabeza de la clasificación.

De esta manera acaparando los títulos en las categorías de Damas y Caballeros en tan importante cita, la mayor cantidad de puntos acumulados por la grey guaraní, permitió traer las tres copas en pugna.

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Por otra parte, la entidad se apresta para la Primera Edición del CIT Open 2026 que será el torneo mas importante de tenis profesional en la rama masculina.

A propósito, este martes se iniciaron los partidos por la qualy y los que avancen podrán instalarse en la llave principal del torneo internacional, que arrancará el fin de semana.