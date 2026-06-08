¡Sorpresa! Su majestad, Roger Federer jugará en el U.S. Open

Federer (44 años), una de las mas grandes leyendas del tenis, volverá a disputar un partido en un escenario de Grand Slam de tenis luego de 5 años de su retiro oficial de este deporte.

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Los juegos de exhibición se disputarán en el estadio Arthur Ashe, en agosto próximo.

Roger jugó su último partido en cuartos de final de Wimbledon en 2021, y luego anunció su retiro oficial de las canchas de tenis, para dedicarse a su familia y a negocios particulares.

La noticia surgió este lunes y sorprendió gratamente al mundo del tenis, por la información donde se comenta el retorno de Federer a la cancha del Ashe, para el martes 25 de agosto, cinco días antes del inicio del Abierto de Estados Unidos.

El suizo obtuvo el cetro en 20 Grand Slam y ostenta la marca de 310 semanas al frente del lote de tenistas de la APT como #1 del mundo.

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En cuanto al partido de exhibición, Roger jugará contra el campeón del US Open 2003, el estadounidense Andy Roddick, así como otras leyendas de la raqueta como Andre Agassi y John McEnroe, también anfitriones y ganadores del cuarto eslabón del Grand Slam.

En la vitrina de Federer se cuentan 8 títulos en Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017;

6 de Australia: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018;

5 en el US Open: 2004 vs. el australiano Lleyton Hewitt, 2005 vs. Agassi, 2006 vs. Roddick, 2007 vs. el serbio Novak Djokovic y 2008 vs. el británico Andy Murray;

1 en Roland Garros, en el 2009.