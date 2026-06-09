Los argentinos Grillo y Tosti y el colombiano Rozo logran billete para el Abierto de EEUU

Los tres jugadores latinos consiguieron su plaza en el torneo clasificatorio celebrado en el campo de Lambton Golf en Toronto (Canadá) al quedar entre los seis primeros de la tabla.

Grillo fue el líder, con 131 golpes en las dos rondas jugadas, mientras que Tosti y Rozo hicieron 132 y 133, respectivamente.

En el caso de Grillo, de 33 años y 120 del mundo, será su octava participación en el tercer 'major' de la temporada, donde debutó en 2016 y cuyo mejor posición consiguió el pasado año, cuando fue decimonoveno.

Tosti, de 30 años y 366 en el 'ranking', y Rozo, de 36 y 518, harán su debut en el Abierto de Estados Unidos.

También estarán en Shinnecock Hills Golf Club el chileno Joaquín Niemann, el colombiano Nico Echavarría, el mexicano Carlos Ortiz y el argentino Mateo Pulcini.