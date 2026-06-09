Panatta: "Zverev estaba tan feliz como un niño, le susurré al oído: 'Bienvenido al club'"

"Zverev me dio ternura: estaba feliz como un niño. Le susurré al oído: 'Bienvenido al club'", declaró en su podcast 'La telefonata', en el que comenta en una conversación telefónica la última novedad del tenis junto al también exjugador transalpino Paolo Bertolucci.

Panatta, quien conquistó el torneo de París hace cincuenta años, en 1976, añadió que estaba "seguro" de que su compatriota, el finalista Flavio Cobolli, ganaría el quinto set.

"Estaba convencido, y creo que tú (Bertolucci) también lo estabas, de que al final del cuarto set ganaría el quinto. Cuando los ves a cinco o seis metros de distancia, te das cuenta de muchas cosas. Para mí, ya no podía perder", dijo.

"Además, hay otra cosa: nunca he visto a nadie correr como Cobolli en mi vida. Su velocidad es realmente asombrosa. He visto a muchos jugadores, incluso más fuertes, pero nunca he visto a alguien tan rápido y capaz de moverse así. Y ese, en mi opinión, es su gran secreto", agregó.

La leyenda del tenis, que se convirtió en el primer italiano en la 'era Open' en ganar un torneo individual de Grand Slam, subrayó que aun así, Zverev "logró aguantar".

El tenista alemán, de 29 años y tercer puesto del 'ranking' mundial, se coronó campeón en Roland Garros, su primer Grand Slam, el pasado domingo después de derrotar al italiano Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1.