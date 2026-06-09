Puerto Rico organizará la XXVII Serie Latinoamericana y del Caribe de Pequeñas Ligas

Según detalló en un comunicado la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, 240 niños de entre las edades de 9 y 10 años de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Curazao, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Islas Vírgenes estadounidenses y Venezuela competirán.

La ceremonia inaugural se llevará a cabo en el recién inaugurado estadio Miguel Fuentes Pinet, mientras que otros parques como El Ceiba, Piñones, Villas de Loíza y Comunidad Vieques también se utilizarán para la competencia.

"Las delegaciones se quedarán aquí en Loíza, donde habilitamos nuestro súper refugio para que los jugadores de béisbol pernocten", dijo la alcaldesa.

El municipio, a su vez, ha preparado una serie de actividades para que estas delegaciones, además de participar en la serie, conozcan la cultura, gastronomía y belleza de las playas.

La organización deportiva Little League tiene presencia activa en 82 países, según informó el comunicado.