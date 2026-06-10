Alison dos Santos vuelve a ganar a Warholm, Tebogo eclipsa a Gout Gout y Lutkenhaus vuela

La prueba estrella del certamen fueron los 400 metros vallas masculinos, donde el favorito local, el noruego Karsten Warholm, plusmarquista mundial, se enfrentó al brasileño Alison Dos Santos por tercera vez esta temporada en busca de la primera victoria en la Liga Diamante.

El resultado, al igual que en las dos anteriores carreras en Keqiao y Xiamen, ambas en China, fue el mismo. Alison Dos Santos, que también ganó hace dos días en Estocolmo, se impuso con un tiempo de 46.89 por delante de Warholm, que hizo 47.40.

El estreno en la categoría absoluta del joven australiano Gout Gout, en los 200 metros, fue uno de los puntos fuertes de la velada. Ha pasado casi un año desde que debutó en la Liga Diamante al ganar los 200 metros masculinos sub-23 en Mónaco la temporada pasada y ahora, a sus 18 años, irrumpió en Oslo dispuesto a refrendar el buen momento que había demostrado al correr en 19.67 en el campeonato nacional de Sidney en abril.

Sin embargo, Gout Gout acabó sexto con 20.60, lejos de los 19.84 que marcó el campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo, único de los ocho atletas que bajó de los veinte segundos.

Otro duelo de alto voltaje se produjo con la rivalidad que demostraron el adolescente estadounidense Cooper Lutkenhaus, de 17 años, ganador de los 800 metros hace tres días en Estocolmo en su estreno en la Liga Diamante, y el keniano Emmanuel Wanyonyi, campeón olímpico, mundial y poseedor de tres 'diamantes', que regresó a la competición tras perderse la cita sueca por el nacimiento de su hijo.

En Oslo el triunfo fue de nuevo para Lutkenhaus, que ganó por solo una centésima (1:42.08), haciendo marca personal, a Wanyonyi (1:42.09), que aventajó en más de un segundo al canadiense Marco Arop (1:43.33).

Gran parte de las miradas en Oslo también estaban dedicadas a la joven china Yan Ziyi, que el pasado 22 de mayo, con 18 años, lanzó su jabalina en Xiamen hasta los 71,74 metros, la segunda mejor marca de la historia.

Tres semanas después, Ziyi regresó a la Liga Diamante haciendo su primera aparición en Europa con el objetivo de conseguir una nueva victoria que se llevó con una marca más discreta, 67,11, aunque muy sobrada respecto a la segunda, la noruega Sigrid Borge.

En triple salto la sorpresa la dio la cubana Davisleydi Velazco, de 26 años, que acreditaba como mejor marca personal desde hace menos de un mes 14,85 metros y ganó con ese mismo registro en el estadio Bislett.

Velazco dominó el concurso desde el inicio ya que alcanzó esos 14,85 metros en el primer intento, con un viento positivo de +2.3. En los siguientes cinco no pudo repetir marca pero aún así logró ganar, puesto que la senegalesa Saly Sarr se quedó en 14,75, marca personal, y su compatriota Leyanis Pérez, campeona del mundo en 2025, hizo 14,60.

El triple masculino lo dominó, con un salto de 17,66 metros, el jamaicano Jordan Scott, que aventajó en solo siete centímetros al italiano de origen cubano Andy Hernández. Cuarto fue otro cubano, Lázaro Martínez, con 17,33.

Los 3.000 metros femeninos tuvieron dominio etíope con victoria para Freweyni Hailu, que, con 8:24.22, se quedó a solo dos centésimas del récord del mitin. Segunda y tercera fueron sus compatriotas Likina Amebaw (8:25.15) y Senayet Getachew (8:25.85).

En la pértiga masculina, tres días después de ganar en Estocolmo e infligir a Mondo Duplantis su primera derrota en casi tres años, el australiano Kurtis Marschall volvió a celebrar un triunfo. Esta vez lo hizo con una marca de 5,82 metros, diez centímetros que lo que consiguió saltar el noruego Sondre Guttormsen (5,72).

Los 1.500 masculinos, con un alto nivel de participantes, se los adjudicó el keniano Timothy Cheruiyot con 3:48.21, mismo crono que el estadounidense Yared Nuguse, que fue segundo, mientras que los 5.000, decididos al esprint, se los llevó el etíope Addisu Yihune (12:47.62).

En la categoría femenina, el lanzamiento de peso fue para la estadounidense Chase Jackson, que llegó hasta los 20,74 metros, récord del mitin; los 400 metros se los adjudicó la noruega Henriette Jaeger (49.52), los 400 vallas la eslovaca Emma Zapletalova (53.13) y los 100 lisos la santalucense Julien Alfred (10.76).

Fuera de concurso de la Liga Diamante, en los 1.500 metros masculinos correspondientes al campeonato nacional noruego pero con participación abierta a extranjeros, el triunfo fue para el portugués José Carlos Pinto (3:33.80), seguido del español Adrián Ben (3:34.01). El ganador nacional fue, siendo tercero, Andreas Fjeld Halvorsen (3:35.08).