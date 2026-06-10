El Mundial invade los camerinos de las Grandes Ligas y divide a los peloteros latinos

En un video compartido por MLB en Español en su cuenta de X, jugadores de distintos países respondieron a una pregunta que desde hace semanas domina las conversaciones de millones de aficionados: ¿Cuál es tu favorito para ganar el Mundial?

El puertorriqueño Fernando Cruz, lanzador de los Yanquis de Nueva York, no dudó en señalar a la selección más ganadora en la historia de la competición.

"Brasil, Brasil, Brasil creo que es", señaló con la misma confianza con la que sale a trabajar desde el montículo.

Francia también encontró respaldo entre los peloteros. El receptor panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, eligió a la vigente subcampeona del mundo con una respuesta breve y contundente: "Copa Mundial, Francia".

El venezolano Luis Torrens, receptor de los Mets de Nueva York, admitió que su corazón está dividido entre dos aspirantes europeos, uno de ellos impulsado por el deseo de ver a Cristiano Ronaldo conquistar el máximo título de selecciones.

"Estoy un poquito dividido, estoy entre España y obviamente también quiero que quede campeón cristiano con Portugal, así que bueno, veamos qué trae la copa", comentó uno de los receptores más respetado en el viejo circuito.

La Albiceleste también encontró defensores entre los beisbolistas. El jardinero venezolano Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, confía en que "va a ganar Argentina".

"Soy fanático de Messi y creo que puede ganar su segundo mundial consecutivo", expresó.

Otro venezolano, Yohendrick Piñango, prospecto de los Azulejos de Toronto, reconoció su simpatía por Brasil, aunque considera que el título terminará levantándolo otra selección.

"Me gusta Brasil, pero va a ganar Francia", expresó.

La nota más patriótica la puso el panameño José Caballero, infielder de los Yanquis de Nueva York, quien aprovechó la ocasión para expresar su respaldo incondicional a la roja centroamericana.

"Somos panameños y vamos a ganar. Vamos a darle todo por el todo y ojalá y los muchachos lo hagan muy bien", afirmó.

No todos, sin embargo, estuvieron dispuestos a revelar sus preferencias. El venezolano Andrés Giménez, segunda base de los Azulejos de Toronto, prefirió mantener el misterio y responder entre sonrisas: "No, eso es privado".