Jueves, 11 de junio de 2026

- Guadalajara. La selección de Corea del Sur, que afronta su undécima participación mundialista consecutiva, y la de la República Checa, de vuelta tras 20 años de ausencia, se enfrentan este jueves en Guadalajara en busca de protagonismo en el segundo encuentro del Mundial 2026 en el Grupo A.

- Ciudad de México. Desde la música tradicional mexicana a la cumbia, del pop latino al género urbano, la música es este jueves el eje central de la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca, donde este jueves actuarán Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean o la intérprete sudafricana Tyla. Por Arturo Salgado.

- México levanta este jueves el telón de la Copa del Mundo y la geopolítica ha puesto el foco en la selección de Irán, con la que está concentrado un delantero rubio -Dennis Eckert- que, de niño, soñaba con ser futbolista cuando viajaba a Tui (Galicia), donde había nacido su madre Beatriz: “Jugar un Mundial es el honor más grande que puedes tener en tu carrera futbolística", cuenta a EFE desde Tijuana (México) el actual delantero del Standard de Lieja. Por David Moldes

- Madrid. Hay historias que el fútbol guarda en un cajón durante décadas para sacarlas cuando nadie las espera. Historias pequeñas que un día, sin previo aviso, se vuelven gigantes. La de Pedro Leitäo Brito, Bubista, actual seleccionador de Cabo Verde y primer rival de España en el Mundial, pertenece a esa categoría. Por Juan José Lahuerta.

- Newark (EE.UU.). A 48 horas del debut frente a Marruecos, el Brasil de Carlo Ancelotti llega entre luces y sombras: la defensa sigue generando dudas, pero cuenta con un banquillo ambicioso, con jugadores como Endrick y Danilo Santos, dispuestos a pelear la titularidad a las 'vacas sagradas'.

- Redacción deportes. De los tentáculos de un pulpo, Paul, hemos pasado a los algoritmos de la inteligencia artificial, superando el uso impulsivo de las apuestas deportivas para determinar históricamente al ganador de un Mundial, en un grupo de selecciones favoritas que hasta los aficionados más acérrimos darían por bueno. Por Francisco Ávila

- Redacción deportes. Partidos históricos: Los encuentros Francia-México y Estados Unidos-Bélgica abrieron el 13 de julio de 1930 en Montevideo la historia de los Mundiales FIFA. En el ya desaparecido Estadio de Pocitos corrían 19 minutos del primero de estos dos partidos cuando Lucien Laurent puso en ventaja a los europeos después de una asistencia de Ernest Libérati. Por Santiago Carbone.

Redacción deportes. El pelotón del Tour de Auvernia-Ródano/Alpes disputa este jueves la quinta etapa, de 195 kilómetros con dos puertos de cuarta categoría al principio y un final llano entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux-Villars-Les-Dombes, en Francia.

----------------------------------------------------------------

- Previa del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, 7ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Barcelona-Cataluña. (FOTO)

- España. Liga Endesa. Semifinales. Segundo partido (FOTO): Barça-La Laguna Tenerife (18.00 GMT).

- Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, en Francia (hasta 14).

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Ceremonia inaugural.

- Mundial 2026. Partido inaugural: México-Sudáfrica, en Ciudad de México (19.00 GMT) y Corea del Sur-Rep. Checa, en Guadalajara (02.00 GMT del viernes).

. Previas de los partidos del viernes: Estados Unidos-Paraguay y Canadá-Bosnia.

- Mundial 2026. Cabo Verde. Informe sobre Pedro Leitäo Brito, 'Bubista', actual seleccionador de Cabo Verde, primer rival de España en el Mundial. "Bubista, del carnaval de Badajoz al Mundial contra España". Por Juan José Lahuerta.

- Mundial 2026. De los tentáculos del pulpo Paul al algoritmo de la IA, el cambio en las predicciones. Por Francisco Ávila.

- Mundial 2026. Partidos históricos: Francia-México: El encuentro en el que Lucien Laurent marcó el primer gol de los Mundiales. Por Santiago Carbone.

- Mundial 2026. Entrevista con el delantero del Standard de Lieja Dennis Eckert, naido en Alemania, de abuelo iraní y madre española y que está en el Mundial por la selección de Irán. Por David Moldes. (FOTO)

- Mundial 2026. México está listo para dar el silbatazo inicial del Mundial de 2026, una cita histórica que lo convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo. (FOTO) (VÍDEO)

- Mundial 2026. Se espera que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presencie la inauguración del Mundial 2026 en la plaza del Zócalo junto a miles de aficionados, tras donar su boleto para el juego México-Sudáfrica a una niña indígena. (FOTO) (VÍDEO)

- Mundial 2026. Las selecciones de México, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia cuentan con pronósticos meteorológicos que prevén posibilidad de lluvia en sus estrenos para el Mundial 2026, mientras que la vigente campeona, Argentina, tendrá un debut estable, soleado y con una máxima de 27 grados centígrados.

- Mundial femenino 2027. Fase de clasificación europea. Sorteo de las repescas (10.00 GMT. Nyon).

- Maradona juicio. Mariano Perroni, jefe de enfermeros imputado, y Víctor Stinfale, exabogado y amigo de Diego Armando Maradona hasta sus últimos días, declaran en el juicio contra siete profesionales de la salud por la muerte del ídolo argentino.

- Sorteo de las finales de la Billie Jean King Cup, en Shenzhen, (China) (07.00 GMT).

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Stuttgart (Alemania) y Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

- Torneos sobre hierba WTA 500 de Queen's, en Londres, y 250 de Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes