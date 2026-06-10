Mboko abandona en individuales en Queen’s y podría afectar a Serena Williams

Luego de haber perdido el primer set 6-2 ante la checa Karolina Pliskova (106ª del mundo), Victoria Mboko ganaba 4-3 en el segundo cuando se resbaló sobre la pista de hierba y se llevó rápidamente las manos a su rodilla izquierda, permaneciendo varios segundos sobre el suelo.

Lea más: Sinner vuelve a entrenar tras descartar problemas médicos serios

Tras levantarse, realizó pequeños saltos pero se dio cuenta de que no podría continuar y abandonó.

Mboko, 9ª en el ránking WTA de individuales, es la compañera en dobles de la estadounidense Serena Williams, que realiza sobre la hierba de Queen’s su regreso al circuito WTA con 44 años, cerca de cuatro años después del anuncio de su retiro.

Ambas jugadoras vencieron en su primer partido y deberán enfrentarse el jueves en cuartos a la pareja formada por la canadiense Leylah Fernandez y la alemana Laura Siegemund. Pero la lesión pone en duda la presencia de Mboko.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Serena Williams formará también en dobles la semana que viene en el WTA 500 de Berlín. El nombre de su compañera en la capital alemana aún no ha sido revelado.