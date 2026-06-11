Polideportivo
11 de junio de 2026 a la - 17:11

Liga Premium con cinco juegos por la Fecha 9, este jueves

Afemec marcha bien en la Liga Premium, en el lote vanguardista, cumplidas las primeras ocho fechas.
Afemec marcha bien en la Liga Premium, en el lote vanguardista, cumplidas las primeras ocho fechas.

Cinco cotejos para este jueves y uno reprogramado tiene la Fecha 9 del Apertura de la Liga Premium de Futsal de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Uno de los mas prometedores será entre Olimpia y Afemec.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Este jueves se disputarán cinco partidos por la Fecha 9 de la Liga Premium de Futsal FIFA, mientras fue reprogramado Recoleta FC vs. Sol/Campoalto.

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Los juegos para este jueves son los siguientes:

20:30 Olimpia vs. Afemec - Polideportivo Olimpia Sacramento;

21:00 Coronel Escurra vs. Deportivo Santaní - Cancha de Coronel Escurra;

21:00 3 de Mayo vs. Exa Ysaty - Polideportivo del 3 de Mayo;

21:00 Presidente Hayes vs. San Cristóbal - Cancha de Presidente Hayes;

21:00 Cerro Porteño vs. Star’s Club - Polideportivo del Club Sol de América;

* Posiciones. Cumplidas ocho fechas, con dos juegos pendientes, las posiciones están así:

1° Olimpia 16 puntos

2° Exa Ysaty 16 puntos

3° Cerro Porteño 14 puntos

4° Afemec 13 puntos

5° Deportivo Santaní 11 puntos

6° San Cristóbal 11 puntos

7° Star’s Club 11 puntos

8° Recoleta FC 9 puntos

9° Presidente Hayes 9 puntos

10° 3 de Mayo 8 puntos

11° Sol/Campoalto 7 puntos

12° Coronel Escurra 4 puntos.

Cerro Porteño debe regularizar dos partidos, contra Exa Ysaty y Afemec.