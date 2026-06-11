Liga Premium con cinco juegos por la Fecha 9, este jueves

Este jueves se disputarán cinco partidos por la Fecha 9 de la Liga Premium de Futsal FIFA, mientras fue reprogramado Recoleta FC vs. Sol/Campoalto.
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Los juegos para este jueves son los siguientes:
20:30 Olimpia vs. Afemec - Polideportivo Olimpia Sacramento;
21:00 Coronel Escurra vs. Deportivo Santaní - Cancha de Coronel Escurra;
21:00 3 de Mayo vs. Exa Ysaty - Polideportivo del 3 de Mayo;
21:00 Presidente Hayes vs. San Cristóbal - Cancha de Presidente Hayes;
21:00 Cerro Porteño vs. Star’s Club - Polideportivo del Club Sol de América;
* Posiciones. Cumplidas ocho fechas, con dos juegos pendientes, las posiciones están así:
1° Olimpia 16 puntos
2° Exa Ysaty 16 puntos
3° Cerro Porteño 14 puntos
4° Afemec 13 puntos
5° Deportivo Santaní 11 puntos
6° San Cristóbal 11 puntos
7° Star’s Club 11 puntos
8° Recoleta FC 9 puntos
9° Presidente Hayes 9 puntos
10° 3 de Mayo 8 puntos
11° Sol/Campoalto 7 puntos
12° Coronel Escurra 4 puntos.
Cerro Porteño debe regularizar dos partidos, contra Exa Ysaty y Afemec.