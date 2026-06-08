Golpes en la fecha 8 de la Liga Premium de futsal

Una nueva jornada, la octava de la temporada de la Liga Premium se cumplió entre el viernes y sábado pasados, donde hubo sorpresivos resultados que afectaron a equipos bien situados en la parte alta de la clasificación.

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Exa Ysaty aprovechó bien su localía para imponerse por 4 a 2 a Olimpia, para igualar la línea de los franjeados en la cima del torneo.

Afemec cayó en su casa, frente a Presidente Hayes, por el score de 5-3. Los “educadores” fueron sorprendidos por los yankis, y resignaron puntos que lo hubieran situado mejor en la tabla.

Cerro Porteño retornó luego de su incursión en la Libertadores, donde no le fue muy bien. Sin embargo, a nivel casero se impuso por 3 goles contra 2 en su visita a San Cristóbal.

En otros cotejos, Deportivo Santaní doblegó al 3 de Mayo por la cuenta de 4 a 1.

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Sol/Campoalto, en un partido con abundante producción, le ganó 7-5 a Coronel Escurra.

Finalmente, Star’s Club sumó importantes tres puntos al ganarle por la mínima diferencia, 1-0, a Recoleta FC.

* Posiciones. Con algunos juegos a regularizarse, las posiciones se encuentra así:

1° Olimpia 16 puntos

2° Exa Ysaty 16 puntos

3° Cerro Porteño 14 puntos

4° Afemec 13 puntos

5° Deportivo Santaní 11 puntos

6° San Cristóbal 11 puntos

7° Star’s Club 11 puntos

8° Recoleta FC 9 puntos

9° Presidente Hayes 9 puntos

10° 3 de Mayo 8 puntos

11° Sol/Campoalto 7 puntos

12° Coronel Escurra 4 puntos

Este martes, la final del Femenino

Este martes se jugará la final del torneo Femenino de la primera división, entre Sport Colonial y Exa Ysaty.

El juego se realizará a partir de las 21:00 en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América.