Polideportivo
08 de junio de 2026 a la - 18:01

Golpes en la fecha 8 de la Liga Premium de futsal

Sol/Campoalto consiguió su segunda victoria en el certamen, a costas de Coronel Escurra.
Sol/Campoalto consiguió su segunda victoria en el certamen, a costas de Coronel Escurra.

Exa Ysaty y Presidente Hayes asestaron golpes a Olimpia y Afemec, respectivamente, mientras Cerro Porteño retornó al ruedo con triunfo sobre San Cristóbal, por la octava fecha de la Liga Premium de futsal FIFA.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Una nueva jornada, la octava de la temporada de la Liga Premium se cumplió entre el viernes y sábado pasados, donde hubo sorpresivos resultados que afectaron a equipos bien situados en la parte alta de la clasificación.

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Exa Ysaty aprovechó bien su localía para imponerse por 4 a 2 a Olimpia, para igualar la línea de los franjeados en la cima del torneo.

Afemec cayó en su casa, frente a Presidente Hayes, por el score de 5-3. Los “educadores” fueron sorprendidos por los yankis, y resignaron puntos que lo hubieran situado mejor en la tabla.

Cerro Porteño retornó luego de su incursión en la Libertadores, donde no le fue muy bien. Sin embargo, a nivel casero se impuso por 3 goles contra 2 en su visita a San Cristóbal.

En otros cotejos, Deportivo Santaní doblegó al 3 de Mayo por la cuenta de 4 a 1.

Sol/Campoalto, en un partido con abundante producción, le ganó 7-5 a Coronel Escurra.

Finalmente, Star’s Club sumó importantes tres puntos al ganarle por la mínima diferencia, 1-0, a Recoleta FC.

* Posiciones. Con algunos juegos a regularizarse, las posiciones se encuentra así:

1° Olimpia 16 puntos

2° Exa Ysaty 16 puntos

3° Cerro Porteño 14 puntos

4° Afemec 13 puntos

5° Deportivo Santaní 11 puntos

6° San Cristóbal 11 puntos

7° Star’s Club 11 puntos

8° Recoleta FC 9 puntos

9° Presidente Hayes 9 puntos

10° 3 de Mayo 8 puntos

11° Sol/Campoalto 7 puntos

12° Coronel Escurra 4 puntos

Este martes, la final del Femenino

Este martes se jugará la final del torneo Femenino de la primera división, entre Sport Colonial y Exa Ysaty.

El juego se realizará a partir de las 21:00 en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América.