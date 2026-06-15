Elisa Núñez participará del Mundial de Vela Optimist en Marruecos

La destacada velerista paraguaya Elisa Núñez participará nuevamente de una cita ecuménica en Optimist, acompañada por dos entrenadores.

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El campeonato se llevará a cabo en la portuaria ciudad de Tánger, Marruecos, del 18 al 28 de los corrientes.

Elisa, tricampeona nacional de la categoría, es atleta del Club Nacional de Regatas El Mbiguá.

La velerista había participado también en otra cita mundialista, en Eslovenia, con apenas 14 años compitió con 281 navegantes de todo el orbe, ubicándose en el meritorio puesto 29 de su flota (Flota Esmeralda). Ya en 2025 se convirtió en la primera paraguaya en acudir a dos mundiales consecutivos.

Se espera otra gran actuación de esta promesa convertida en realidad para el velerismo paraguayo.

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La corta delegación guaraní ya se encuentra instalada en Tánger, y la embarcación en aguas cercanas al Estrecho de Gibraltar.

En cuanto al programa del evento, los competidores inician los registros oficiales del miércoles al viernes, y en este último día arrancarán las ceremonias de apertura del campeonato.

El día 1 de justas será a partir del sábado, y el siguiente fin de semana, el 27, serán las últimas regatas, y la ceremonia de clausura. El domingo partirán las delegaciones a sus respectivos orígenes.