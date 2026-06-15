Polideportivo
15 de junio de 2026 a la - 22:54

Kings y Félix Pérez suman victorias en la segunda fecha del Top 4 de básquetbol

El base Fabrizzio Ruiz Díaz avanza en el juego que los Kings le ganaron a los Gold en el "Ka'a Poty", poniendo 2-0 la serie semifinal.
El base Fabrizzio Ruiz Díaz avanza en el juego que los Kings le ganaron a los Gold en el "Ka'a Poty", poniendo 2-0 la serie semifinal.

Olimpia Kings sumó su segunda victoria en el Top 4 al derrotar a Colonias Gold en su casa, mientras Félix Pérez hizo lo mismo de local contra Deportivo San José, igualando la serie semifinal 1-1. Los partidos se disputaron este lunes en Obligado y en el “Efigenio González” de Villa Morra.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Olimpia Kings derrotó a domicilio a Colonias Gold por 75-60, mientras Félix Pérez Cardozo sorprendió a Deportivo San José, venciendo con sobriedad por 90-63, en Villa Morra, por la segunda fecha de las semifinales del Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.

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Los Kings, monarcas defensores del cetro, se encaminan a nuevas finales, pues pusieron 2-0 en los play-offs del Top 4, quedando a un solo triunfo de avanzar, quedando aún 3 potenciales partidos.

Los franjeados trajeron la victoria de Obligado, con parciales de 17-17, 24-19, 20-16 y 14-8. El goleador del encuentro fue el colono Hans Paulo Feder Ponce con 18 puntos, mientras entre Kings sobresalió el pívot siempre rendidor Sebastián Picton con 15.

Félix Pérez Cardozo 90 - San José 63

Félix Pérez igualó la serie en el Top 4 1-1 contra los santos, al imponerse 90-63, con parciales 35-17, 25-12, 15-20 y 15-14.

El “rojo” Juan Abeiro encestó nada menos que 34 puntos, mientras el “santo” Franco Benítez anotó 13.

La serie se encuentra igualada, por lo que habrá cuarto partido, y de ser necesario, un quinto, entre estos clubes.

Fecha 3 del Top 4

Los próximos cotejos se disputarán el jueves:

19:30 San José vs. Félix Pérez - León Coundou;

20:30 Olimpia Kings vs. Colonias Gold - Polideportivo de las Fuerzas Armadas.

Las siguientes fechas, la cuarta y quinta, serán el lunes 22 y jueves 25 de los corrientes, en caso de ser necesarios.