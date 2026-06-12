Emocionante Top 4 arroja como ganadores a San José y Olimpia en el arranque semifinal de la Liga de Básquetbol

San José, que resultó el mejor ubicado en la primera etapa de la Liga Nacional de Básquetbol se impuso con lo justo a Félix Pérez por 93-89, mientras los Kings sacaron mejor ventaja sobre los Gold 90-80, pero el cotejo también fue muy reñido. El llamado Top 4 se disputa al mejor de 5 encuentros.

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Los “santos” ganaron en su casa el “León Coundou”, en un juego donde los rojos de Villa Morra recién empezaron a ser rebasados en el cuarto final. Los parciales fueron de 19-30, 28-22, 15-20, 31-17.

El goleador fue el “rojo” Aaron Pablo con 24 puntos, mientras en filas santas sobresalió Robin Perry con 22.

En el otro partido, Kings y Gold empezaron parejos, pero a partir del segundo cuarto, los franjeados empezaron a marcar diferencias. Los parciales fueron de 25-26, 23-13, 24-18, 18-23.

Jeremy Hollowell encestó 24 puntos para los Kings, al igual que Diego Silva para los dorados.

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Los siguientes compromisos, con localías invertidas se disputarán este lunes:

19:30 Colonias Gold vs. Olimpia Kings, en el Ka’a Poty;

20:30 Félix Pérez vs. San José, en el Efigenio González.

El juego 3 será el jueves 18, y de ser necesarios el cuarto y quinto partido, serán el 22 y 25 de junio.