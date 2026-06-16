Amambay y Campoalto discuten desde este miércoles el cetro de la Copa Comuneros

Este miércoles se inicia la pulseada final por la Copa “Estadio Comuneros”, con localía de Campoalto en el Comando Logístico, recibiendo al Deportivo Amambay, desde las 20:30 para el partido de baloncesto.

Lea más: Kings y Félix Pérez suman victorias en el Top 4

El segundo partido se disputará este sábado, el 20 de junio, en el Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, en Pedro Juan Caballero, con visita del Campoalto a las “Águilas del Norte”, desde las 18:30.

De ser necesario un tercer partido se jugará de nuevo en Pedro Juan, el martes 23 de junio, debido a la ventaja en localía que tiene Amambay, que clasificó primero en la fase regular del “Comuneros”. El juego 3 se anuncia para las 19:00 en el estadio amambaiense.

Quedaron fuera de las finales el Club Atlético Ciudad Nueva, vicecampeón del año pasado, y el San Alfonzo de Minga Guazú. Estos cuatro protagonistas de la copa, que es de segundo escalafón de la Primera, lo disputan los no clasificados al Top 4 semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol 2026.

Top 4 de la Liga Nacional

En cuanto al Apertura de la Liga Nacional, Olimpia Kings aventaja a Colonias Gold por 2-0 en la serie, y de ganar este jueves, estará avanzando a una final mas, para defender su título. El juego se disputará en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, desde las 20:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del otro lado de la llave, Deportivo San José y Félix Pérez igualan 1-1 los play-offs, por lo tanto, este jueves no habrá finalista, necesariamente se deberá recurrir a un cuarto o quinto partido. El juego 3 será en territorio “santo”, en el León Coundou, a las 19:30.