El lateral francés Timothey N'Guessan renueva con el Barça hasta 2029

N'Guessan, que llegó al Barça en el verano de 2016 procedente del Chambéry francés, prolonga así su vinculación con la entidad, con la que ya tenía contrato hasta 2027, y completará trece temporadas en el club, donde ha manifestado en varias ocasiones su deseo de retirarse.

"Me gustaría retirarme aquí, en el Barça. Sería un verdadero sueño", reconocía el jugador en una entrevista con EFE, un objetivo que ahora queda más cerca, ya que al término de su nuevo contrato tendrá 36 años, a punto de cumplir 37.

El internacional francés asumirá además un papel relevante en la estructura del vestuario, ya que pasará a ser primer capitán la próxima temporada tras la decisión del técnico Carlos Ortega de retirar la capitanía a Dika Mem, quien fichará por el Füchse Berlín en el verano de 2027.

N'Guessan es una pieza clave del equipo tanto por su rendimiento como por su liderazgo, y acumula ya 52 títulos, entre ellos 10 Ligas Asobal, 10 Copas del Rey, 3 Copas de España, 4 Mundiales de Clubes y 4 Ligas de Campeones, la última conquistada el pasado domingo ante el Füchse Berlín (37-34).

En esta cuarta 'Champions' en seis años, el lateral ha sido una pieza determinante. Su versatilidad en defensa y ataque permite al técnico azulgrana reducir rotaciones y optimizar los cambios, mientras que en la reciente Final a Cuatro firmó diez goles.

La continuidad del francés se enmarca en el plan de la secretaría técnica del Barça para consolidar el núcleo del trece veces campeón de Europa, una estrategia que incluirá próximamente la renovación del técnico Carlos Ortega, ya en su fase final de negociación.