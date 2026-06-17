Polideportivo
17 de junio de 2026 a la - 07:40

Femke de Vries, primera líder de la Vuelta a Suiza

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Redacción deportes, 17 jun (EFE).- La neerlandesa Femke De Vries (Visma Lease a Bike) es la primera líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la jornada inaugural, con salida y llegada en la localidad italiana de Sondrio, con un recorrido de 109,3 km.

Por EFE

De Vries (Amersfoort, 32 años) se impuso en un esprint entre dos a la británica Lauren Dickson (FDJ), con quien compartió la fuga definitiva de la jornada a 24 km de la meta de Sondrio. Las favoritas permitieron la fuga y firmaron tablas en espera de otros escenarios.

La neerlandesa, que estrena su palmarés profesional, fue más rápida que su rival y logró imponerse por un estrecho margen con un registro de 2h.56.23, a una media de 37,3 km/hora. Tras Dickson se clasificó en tercer lugar la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education).

De Vries saldrá con el maillot amarillo en la segunda etapa, que se disputa este jueves, con inicio y final en Locarno, después de un trayecto de 105,6 km. En la general tiene 4 segundos de ventaja sobre Dickson y 35 respecto a Kerbaol.