Kings por las finales, San José y Félix Pérez por desnivelar la serie

El Top 4 llega a su fecha 3 de play-offs semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol, donde los Kings tienen 2-0 la serie contra los Gold, mientras San José y FPC igualan 1-1.

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Olimpia recibirá en la noche de este jueves a Colonias Gold en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, a partir de las 20:30. De ganar los Kings establecerán la barrida de 3-0, pero si los Gold consiguen la victoria, habrá cuarto partido en Obligado, el lunes.

San José abre los portones del León Coundou para enfrentar a Félix Pérez Cardozo, a partir de las 19:30. La serie se encuentra igualada 1-1, y se necesitará por lo menos llegar al cuarto partido para conocer al otro finalista, puesto que la serie semifinal se disputa al mejor de 5 partidos.

Liga Femenina

La Liga Femenina también se encuentra en su etapa semifinal, donde siguen los mismos cuatro clubes disputando la segunda etapa. Este viernes se jugará la Fecha 2.

Luego de la primera etapa, las campeonas de Félix Pérez terminaron en lo alto de la tabla, seguidas por Olimpia Queens, Deportivo San José y Sol de América.

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Según el sistema del torneo, disputan esta fase el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercer clasificados. La serie semifinal es al mejor de tres partidos.

En el juego 1, Félix Pérez se impuso 87-29 a Sol de América y Olimpia 72-65 a San José.

El programa para este viernes, con la Fecha 2, es el siguiente:

20:30 Sol de América vs. Félix Pérez - Luis Óscar Giagni;

20:30 San José vs. Olimpia - León Coundou.

De ser necesaria la Fecha 3, los partidos se disputarán este domingo:

19:00 Félix Pérez vs. Sol de América - Efigenio González;

19:00 Olimpia vs. San José - FF.AA.