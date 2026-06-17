La asistencia a la Fórmula Uno ha aumentado un 30% desde la pandemia

El calendario de F1 incluye carreras en Australia, China, Japón, Baréin, Arabia Saudí, Estados Unidos, Canadá, Mónaco, España, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Países Bajos, Italia, Azerbaiyán, Singapur, México, Brasil, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

"Tener 24 carreras en el circuito es un número muy bueno y una cifra muy interesante para seguir creciendo de cara a los veinte o treinta años. Es cuestión de capacidad y creo que tenemos sitios dónde ir. Hay que buscar ciudades que estén interesadas y conectadas por infraestructuras de transporte publico, como por ejemplo en Madrid. Queremos presencia en África", dijo Louise Young, directora de promoción de congresos de la Fórmula Uno desde 2023, durante el Sports Summit Madrid.

"La F1 siempre ha basado su experiencia en la calidad del deporte y así queremos que siga. Tenemos un buen nivel de retransmisión, lo que supone un buen negocio, gracias a las historias humanas que hay detrás de los pilotos. Además, tenemos una gran presencia en redes sociales que nos ha abierto un nuevo camino a contar nuevas historias y a que atraigamos más público. Desde la pandemia se ha aumentado la asistencia un 20-30% y eso conlleva desafíos", comentó.

Uno de esos desafíos o retos es el del impacto ambiental que se puede producir en las ciudades y también por la logística de los traslados de toda la caravana que forma parte de la F1.

"Tenemos grandes ambiciones para saber cómo utilizar bien las tecnologías y descarbonizar el mundo. Queremos reducir el impacto medioambiental, que es una prioridad estratégica, porque el reto es crecer bien. La sostenibilidad forma parte del crecimiento para acoger un Gran Premio. Queremos ir a una transición más verde y tener emisiones cero en 2030 pero para ello tenemos que reducir aún el 99% de lo que generamos ahora", apuntó Ellen Jones, jefa de sostenibilidad de Fórmula Uno.