Madrid Sport Summit celebra su segunda edición con el reto de ser el "FITUR del deporte"

Para esta segunda edición, el evento duplica su superficie y se ha trasladado al Pabellón 8 de IFEMA. Ese cambio de escenario, pasando a un pabellón de 16.200 metros cuadrados, 6.400 metros más que el pasado año, se ha llevado a cabo debido al incremento en la demanda de participación tanto por parte de empresas nacionales e internacionales como de nuevos verticales vinculados a la industria del deporte que buscan participar.

La primera edición contó con 300 marcas representadas y más de 8.600 visitantes, una cifra que este año se dobla en cuanto a entidades presentes aspirando a llegar a los once mil asistentes.

"Este proyecto nació con un torneo internacional de niños y niñas, que empezó hace unos años, y que este año celebra su sexta edición con 800 equipos de más de 40 países, con lo que conlleva de impacto económico. Con esta segunda edición consolidamos un sueño y una visión. Esto no existía en todo el mundo y lo vamos a hacer grande. Queremos convertir este congreso en el FITUR del deporte", dijo Miguel Ángel Benzal, CEO de Sports Summit Madrid.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, aseguró que han avanzado "mucho en el deporte los últimos años" aunque advirtió que "lo más importante está por llegar".

"Eso solo es posible si somos capaces de entender que es necesario aunar el conocimiento. El deporte está reconocido como el gran factor de igualdad. Es difícil tener un sueño y triunfar. Esto no tiene límites. Necesitábamos estos encuentros, necesitábamos estos espacios para que Madrid siga siendo el principal centro de deporte", apuntó.

Enrique Cerezo, presidente de la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de la CEOE y presidente del Atlético de Madrid, declaró que "organizar un encuentro como este es un acto de confianza en el futuro".

"Lo más importante no son los títulos y los resultados, lo que permanece son las personas que componen este mundo tan apasionante", manifestó.

Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español, destacó la "importancia de tener un foro de encuentro y conexión de todo el ecosistema del deporte, que tiene un papel transformador de la sociedad".

"Desde el mundo paralímpico queremos aportar la lucha, la resiliencia y la igualdad de oportunidades para construir una sociedad mejor. Nuestro plan estratégico va hasta 2032 y queremos que la sociedad vaya a mejor. Es importante que el deporte paralímpico impacte en los colegios con niños con discapacidad para que transforme sus vidas. Queremos una sociedad más inclusiva pero para eso necesitamos más ayuda, porque esa ayuda será la mejor invertida", señaló.

José Hidalgo, presidente de ADESP, declaró que "el deporte español no tiene techo" y, parafraseando a Woody Allen, justificó la existencia de este foro subrayando que "las cosas no se dicen, se hacen, porque haciéndolas se dicen solas".

La presentación del congreso la cerró José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, que calificó de "extraordinario" el evento y dijo que "responde de una forma fantástica a lo que el modelo del deporte es en España e Iberoamérica".

"El deporte es un derecho de todos y en España estamos haciendo un esfuerzo para que sea universal e incluya a todas las personas sin discriminación. El deporte nos recuerda que hay que competir pero hacerlo en buena lid. La victoria no se consigue a cualquier precio. No vale el dopaje ni los engaños y el deporte nos enseña valores", concluyó.